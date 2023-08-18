Türk bankası ticari işlemlerinde rapor: yatay seyrediyor! Bankada para hesabı, oranlar düştü haberi...

Bankalar ticari kredilerde elini sıkı tutmaya devam ediyor. Bireysel ihtiyaç kredilerinde ise bir önceki hafta başlayan artış eğilimi geçen hafta hızlanmış görünüyor.

Bireysel ihtiyaç kredileri geçen hafta 4 milyar TL artış göstererek 889 milyar TL’ye kadar yükseldi. Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının tamamında ise artış 28 milyar TL’yi buldu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 39 milyar 754 milyon lira artarak 10 trilyon 371 milyar 488 milyon liraya yükseldi. BDDK’nın haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Ağustos itibarıyla 39 milyar 754 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 331 milyar 735 milyon liradan 10 trilyon 371 milyar 488 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da geçen hafta 255 milyar 487 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 849 milyar 201 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri 1 trilyon 421 milyar liraya yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Ağustos itibarıyla 6 milyar 751 milyon lira artışla 1 trilyon 421 milyar 734 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 444 milyar 954 milyon lirası konut, 86 milyar 833 milyon lirası taşıt ve 889 milyar 946 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,1 artışla 871 milyar 990 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 407 milyar 390 milyon lirası taksitli, 464 milyar 600 milyon lirası taksitsiz oldu.

Ticari kredi hacminde yatay seyir sürüyor

Söz konusu dönemde ticari ve diğer krediler 15 milyon liralık sınırlı artışla 8 trilyon 77 milyon liraya yükseldi. Taksitli ticari krediler ve kurumsal kredi kartlarında ise 5 hafta sonra ilk kez düşüş görüldü. Bir önceki hafta 1 trilyon 549 milyar TL düzeyinde olan ticari krediler ve kurumsal kredi kartları geçen hafta 5 milyar liralık düşüşle 1 trilyon 544 milyar TL’ye geriledi.

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İş yeri kredilerinde ise düşüş serisi devam etti. 18 Mayıs haftasında 174 milyon TL olan iş yeri kredileri tutarı 11 ağustos haftasında 162 milyon TL’ye yine 18 Mayıs haftasında 126 milyon TL olan ticari taşıt kredileri geçen hafta 114 milyon TL’ye kadar geriledi. Taksitli ticari kredilerinin toplamı ise geçen hafta 2 milyar 761 milyon lira artarak 1 trilyon 205 milyar 868 milyon liraya yükseldi.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 30 milyon lira artarak 172 milyar 30 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 147 milyar 814 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar, 3 milyar 51 milyon lira artarak 2 trilyon 114 milyar 616 milyon lira oldu.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 9 haftadır artıyor

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 11 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 728 milyon dolar artarak 116 milyar 319 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 9’uncu haftaya taşındı. Merkez Bankası’nın rezervlerine bakıldığında ise net rezerv tarafında sınırlı bir artış izlenirken, brüt rezerv 11 Ağustos haftasında 116,3 milyar dolar oldu. Önceki hafta 115,6 milyar dolarlık brüt rezerv kaydedilmişti.

Net rezervler ise 15,7 milyar dolardan, 15,8 milyar dolara yükseldi. Buna göre, 11 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 872 milyon dolar artışla 75 milyar 101 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 4 Ağustos’ta 74 milyar 229 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 144 milyon dolar azalarak 41 milyar 362 milyon dolardan 41 milyar 218 milyon dolara geriledi.

Türk Lirası mevduat faizleri iki aydır düşmeye devam ediyor

23 Haziran haftasında son 20 yılın en yüksek değerine ulaşan 1-3 aylık vadeli TL mevduat faiz oranları, 30 Haziran’dan itibaren düşmeye başladı. Merkez Bankası’nın verilerine göre, 1-3 ay vadeli TL mevduat faizleri 23 Haziran haftasında son 20 yılın zirvesine ulaşarak % 41,98 ile zirve yaptı. 23 Haziran itibarıyla başlayan düşüş trendi nedeniyle mevduat faizleri Ağustos’ta %27,77 seviyesine düştü.

KKM 125 milyar dolara dayandı

Kur Korumalı Mevduat (KKM), hesapları ağustos ayında dönüşlerinin yoğun olmasına rağmen 11 Ağustos haftasında artmaya devam etti. BDDK verilerine göre KKM’nin toplam büyüklüğü 11 Ağustos haftası itibariyle 75,3 milyar TL artışla 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise toplam büyüklük 124,3 milyar dolar oldu. Reuters’in görüştüğü bankacılar, ağustos ayı için 50 milyar dolara yakın KKM dönüşü ve TCMB’nin kur farkı ödemelerinin de 300 milyar TL ile zirve yapacağını hesaplıyor.

Yabancı hisse alımına ara verdi

9 haftadır borsa tarafında net alıcı tarafta olan yabancı yatırımcılar geçen hafta satışa geçti. Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcı 11 Ağustos haftasında 101 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi. Böylelikle 9 haftalık alım serisi sona erdi.

DTH'lar 1,8 milyar dolar artış gösterdi

dünyacom'a göre: Döviz mevduatlarında da geçen hafta yükseliş görüldü. Merkez Bankası verilerine göre, 11 Ağustos haftasında döviz mevduatları 1,8 milyar dolar artışla 172,2 milyar dolar oldu. Pariteden arındırıldığında ise artışın 2,2 milyar dolar olduğu izlendi. Bu veri setine göre gerçek kişilerde artış 328 milyon dolar, tüzel kişilerde ise 1,8 milyar dolar oldu.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankaları için görünümünü negatiften durağana çevirdiğini duyurmuştu.