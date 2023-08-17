Padişah torununun 'Çok değerli' oteli resmen satıldı! Türkiye'nin merakla beklediği o detay: Bakın satın alan kim

Osmanlı Padişahı Vahdettin’in torunlarının yaptırdığı ve birçok yabancı kral, kraliçe ve devlet başkanını ağırlayan Aydın Kuşadası’ndaki Kısmet Otel satıldı.

Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in torunları tarafından yaptırılan ve yıllar boyunca birçok yabancı kral, kraliçe ve devlet başkanını ağırlayan Aydın Kuşadası'ndaki Kısmet Otel satıldı.

Avcılar İnşaat satın aldı!

Kısmet Otel'in İzmir'in dev kuruluşlarından Avcılar İnşaat tarafından satın alındığı öğrenildi. Satış sözleşmesine Avcılar İnşaat Başkanı İdris Avcı ile otelin sahibi olan Hanzade Özbaş Osmanoğlu ve diğer hissedarların imza attığı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre Avcılar İnşaat, Kısmet Otel'in bulunduğu yerde içinde rezidans ve otelin de yer aldığı Türkiye'nin en iyi karma projelerinden birini hayata geçirmek istiyor. Proje ile ilgili çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl medyada, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi, yine dünyadan pek çok ünlü sanatçı, devlet adamı, kral ve kraliçeleri ağırlayan Kısmet Otel'e, yanındaki Setur Marina'nın sahibi Koç Holding'in de talip olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

380 bin liralık su borcu sebebiyle icradan satışa çıkarılması tartışılmıştı

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Türk turizminin simge otelleri arasında sayılan Kısmet Otel'le ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ, yapılandırma başvurusu yapılan 380 bin liralık su borcunu bahane ederek 2021 yılında icradan satış işlemi başlatmıştı. Turizmajansi'na göre: Ancak Hanzade Özbaş Osmanoğlu su borcunu tek kalemde ödeyerek icradan satış işlemini durdurmuştu.

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