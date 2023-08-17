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Dünya Param Çekya merkezli fintek şirketi Twisto’yu satın alan o şirketten büyüme açıklaması: 1,1 trilyon yakın işlem görecek!
Dünya

Param Çekya merkezli fintek şirketi Twisto’yu satın alan o şirketten büyüme açıklaması: 1,1 trilyon yakın işlem görecek!

Yeniakit Publisher
2023-08-17 12:37:00 - 2023-08-17 13:34:09
Param Çekya merkezli fintek şirketi Twisto’yu satın alan o şirketten büyüme açıklaması: 1,1 trilyon yakın işlem görecek!

Tüm AB üye devletlerinde ödeme hizmetlerinin yapılmasını sağlayan Avrupa Ödeme Kurumu lisansına sahip olan Twisto'nun satın alınmasıyla 27 Avrupa Birliği ülkesine erişecek olan Param, yıllık 1,1 trilyon dolarlık hacimle dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan Avrupa’da faaliyet göstermeyi hedefliyor! Firma ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Param, yurt dışında büyüme stratejisi doğrultusunda Çekya merkezli fintek şirketi Twisto'yu satın aldığını açıkladı.

Param, yurtdışında büyüme stratejisi doğrultusunda Çekya merkezli “Şimdi al sonra öde” platformu Twisto’yu bünyesine kattı.

Tüm AB üye devletlerinde ödeme hizmetlerinin yapılmasını sağlayan Avrupa Ödeme Kurumu lisansına sahip olan Twisto’nun satın alınmasıyla 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesine erişecek olan Param, yıllık 1,1 trilyon dolarlık hacimle dünyanın en büyük ikinci e-ticaret pazarı olan Avrupa’da faaliyet göstermeyi hedefliyor.

2013’ten bu yana var olan Twisto, “Şimdi al, sonra öde” dijital kredi modelini Çekya’da ilk başlatan fintek şirketi ve 2018’den bu yana Polonya pazarında da hizmet veriyor.

bloomberght'e göre: Öte yandan, ödemeler ve alışveriş için akıllı çözümler sunan Twisto, sanal kartlarla ve cüzdanla ödeme yapma, şirketler için akıllı telefonlarla ödeme alma, taksitli ödeme, fatura ödeme gibi özelliklere sahip.
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