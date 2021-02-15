Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Uzay Programı’ndaki hedefler çerçevesinde 3 Türk vatandaşının uzaya gideceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra söz konusu bilimsel çalışmalar üzerine birçok konu gündeme gelirken en çok arananlar arasında Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman? soruları oldu. Peki, Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?

Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?

Bilim misyonuyla uzaya gitmesi planlanan Türk vatandaşının, diğer ülkelerde de olduğu gibi birtakım eğitimlerden geçmesi gerekmektedir.

Eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler ayrı bir havuza alınacak. Bu kişiler arasından 3 aday seçilecek ve yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitim programına dahil edilecekler.

Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinden sonra eğitici kurum tarafından "en başarılı" olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilmiş olacak.

Ardından uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim yayımlanacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına bu takvimin yetiştirilmesi amaçlanıyor.