Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?
Milli Uzay Ajansı tarafından açıklanan hedefler üzerine uzaya gidecek olan Türk astronotun ne zaman ve nasıl seçileceği merak edilenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Uzay Programı hakkında yaptığı açıklamalarının ardından birçok soru gündeme geldi. Bunlar arasında Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman? soruları en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milli Uzay Programı’ndaki hedefler çerçevesinde 3 Türk vatandaşının uzaya gideceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra söz konusu bilimsel çalışmalar üzerine birçok konu gündeme gelirken en çok arananlar arasında Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman? soruları oldu. Peki, Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?
Türk astronot seçimi ne zaman, nasıl olacak? Türk astronot başvuruları ne zaman?
Bilim misyonuyla uzaya gitmesi planlanan Türk vatandaşının, diğer ülkelerde de olduğu gibi birtakım eğitimlerden geçmesi gerekmektedir.
Eğitimin verileceği kurum tarafından istenen yetkinlik ve becerilere sahip kişiler ayrı bir havuza alınacak. Bu kişiler arasından 3 aday seçilecek ve yaklaşık 2 yıl sürecek bir eğitim programına dahil edilecekler.
Aday astronotların geçtiği eğitim sürecinden sonra eğitici kurum tarafından "en başarılı" olarak değerlendirilen aday, uzayda bilimsel çalışmalar yapmak üzere seçilmiş olacak.
Ardından uluslararası iş birliği programları dahilinde takvim yayımlanacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına bu takvimin yetiştirilmesi amaçlanıyor.