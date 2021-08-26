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Gündem Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili Bakan Hulusi Akar'dan açıklama
Gündem

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili Bakan Hulusi Akar'dan açıklama

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:14:00 -
Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili Bakan Hulusi Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Afganistan'da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan'dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Havaalanında olağan dışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir. Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir."

 

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