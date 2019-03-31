0553 313 94 23

Türk askerine saldırı! Şehidimiz var

Suriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 kahraman askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz ise ağır yaralandı.

31 Mart 2019 Pazar 13:07
Türk askerine saldırı! Şehidimiz var

Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 13:07
  1. Kilis
  2. gündem
  3. açıklama
  4. TSK

YORUM YAZ

  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    Allah O teröristleri Kahr eyleye, helak eyle, nesillerini kuruta inşallah. Amin Amin Amiiinnn

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

AK Parti Belediye başkan adayı trafik kazası geçirdi
  1. AK Parti Belediye başkan adayı trafik..
  2. Adana'da seçim kavgası
  3. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
  5. Kadıköy'de muhtar adayları yakınları..
  6. Kaymakam Pişkin ve Başkan Şahin oyunu..
  7. Beşparmak Kahramanından birlik mesajı
  8. Oy kullanmak için sıra beklerken kalp..
  9. Denizli’de 5 büyüklüğünde deprem
  10. 'Dedelerin dedesi', 105 yaşında oy..
  11. Aksaray’a şehit ateşi düştü
  12. Başakşehir’de ‘Engelsiz’ seçim
  13. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:..
  14. AFAD:"Denizli, Acıpayam’da 4,9..
  15. Denizli'de 4,9 büyüklüğünde deprem
  16. Bekçiler ilk kez yerel seçimlerde..
  17. Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan..
  18. Ortaca’da adaylar oylarını kullandı
  19. Adana'da okul bahçesinde tekme tokat..
  20. FETÖ’cü karı-koca havalimanında sahte..
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak

Günün Karikatürü

31 Mart 2019
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin