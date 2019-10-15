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Türk askerine 'işgalci' diyen terör destekçisi HDP'liye tokat gibi cevap

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı başarıyla sürerken terör destekçisi HDP'lilerden skandal açıklamalar geldi. HDP'li Serpil Kemalbay Pekgözegü meclis kürsüsünde sarfettiği "Bunun bir savaş ve işgal politikası..." sözlerine AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin "Amerika ve Rusya girerken "işgal" demediniz ama" diyerek tepki gösterdi.

15 Ekim 2019 Salı 22:09

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini bölgeden temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolü ele geçirirken; YPG'liler ise bu şehirleri terk etti.

Bununla birlikte Türk askerinin yeni hedefi ise Münbiç. Münbiç'e sıkışan YPG'liler ya Fırat'a atlayacak ya da Esed'in kucağına kaçacak.

HDP'li vekilden küstah sözler

PKK'nın siyasi kolu HDP, TBMM çatısı altında 'işgal' söylemlerine devam ederken hiç beklemedikleri bir karşılık aldı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Meclis kürsüsünde; "Biz bu savaşa girilmemesi gerektiğini, bunun bir savaş ve işgal politikası olduğunu söylediğimiz zaman, işte, tam da bunu söylüyorduk çünkü kadınların göç ettirilmesi, kadınların, çocukların savaş bombalarının altında kalması bütün yaşamları karartıyor ve yaşamdan bu insanları kopartıyor. Bugün daha altı gün oldu bu işgal girişimi ve bu altı gün içerisinde şimdiden 300 bine yakın halkın göç ettirildiğini, zorla göç ettirildiğini görüyoruz" diye konuştu.

O esnada Genel Kurul sıralarında oturan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise Pekgözegü'ye "Amerika ve Rusya girerken "işgal" demediniz ama" diyerek cevap verdi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 22:09
  1. Ordu
  2. İzmir
  3. Gaziantep
  4. Türkiye
  5. Suriye
  6. HDP
  7. PKK
  8. YPG
  9. Barış Pınarı Harekatı
  10. Serpil Kemalbay Pekgözegü
  11. AK Parti
  12. Ali Şahin

YORUM YAZ

  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ34 dk önce
    O Akpartili vekil o tepkiyi sıralar arasından cılız bir şekilde söyleyeceğine, kürsüye çıkıp o onun bunun güdümlüsü vekilin gözüne bakarak kulakları patlatırcasına söyleseydi daha makbul olurdu. Ey vekiller #BARIŞ PINARI# HAREKATINA sessiz kalmayın.
  • AlperenAlperen36 dk önce
    Suriye de ki teröristten daha fazla bunlar zararlı derhal bu parti kapatılıp üye olan herkes içeri atılmalı
  • emekli çavuşemekli çavuş40 dk önce
    SİZLER.....HDP'LİLERMİ.....KADINI....ÇOCUĞU....DÜŞÜNÜYORSUNUZ......UTANIN.....UTANIN...MURAT..KARAYILANIN....TECAVÜZÜNE....UĞRAYAN.....KADIN...KIZ.....KACIRILAN..SÜBYAN....GENÇ...KIZLARDAN........NİYE...SÖZ...ETMİYORSUNUZ...????
  • BurhanBurhan49 dk önce
    Yahu Suriye'de yaşayan Suriye'li Kürtlere kimlik bile verilmiyordu (yanılıyorsam düzeltin) Eeee bugüne kadar buna niye ses çıkartmadınız, çıkartamadınız. Bu nası bi Türk, Türkiye düşmanlığı yahu...
  • Mehmet kurtMehmet kurt59 dk önce
    Bende kürdüm evimde oturuyorum kimse bize karışmıyor çünkü ülkemi Türkiyeyi seviyorum askerimizi seviyorum polisimizi seviyorum .o kadar .
  • selim ustaselim usta59 dk önce
    hdpkk lilarinin tümünün vatandasliklari düsürülsün, amerikaya gitsinler tuvalet temizlemeye
  • HizipSavarHizipSavar1 sa önce
    ,,,,,,,,,, 4 milyon suriyeli buraya tatilemi geldi. amerika almanya rusya iran ingiltere fransa orada ne güxü olarak duruyor. 

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