Türk askerine 'işgalci' diyen terör destekçisi HDP'liye tokat gibi cevap

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini bölgeden temizlemek için geçtiğimiz çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Türk askeri Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolü ele geçirirken; YPG'liler ise bu şehirleri terk etti.

Bununla birlikte Türk askerinin yeni hedefi ise Münbiç. Münbiç'e sıkışan YPG'liler ya Fırat'a atlayacak ya da Esed'in kucağına kaçacak.

HDP'li vekilden küstah sözler

PKK'nın siyasi kolu HDP, TBMM çatısı altında 'işgal' söylemlerine devam ederken hiç beklemedikleri bir karşılık aldı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü Meclis kürsüsünde; "Biz bu savaşa girilmemesi gerektiğini, bunun bir savaş ve işgal politikası olduğunu söylediğimiz zaman, işte, tam da bunu söylüyorduk çünkü kadınların göç ettirilmesi, kadınların, çocukların savaş bombalarının altında kalması bütün yaşamları karartıyor ve yaşamdan bu insanları kopartıyor. Bugün daha altı gün oldu bu işgal girişimi ve bu altı gün içerisinde şimdiden 300 bine yakın halkın göç ettirildiğini, zorla göç ettirildiğini görüyoruz" diye konuştu.

O esnada Genel Kurul sıralarında oturan AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise Pekgözegü'ye "Amerika ve Rusya girerken "işgal" demediniz ama" diyerek cevap verdi.