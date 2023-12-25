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Gündem Türk askerine dil uzatan hadsiz paketlendi!
Gündem

Türk askerine dil uzatan hadsiz paketlendi!

Yeniakit Publisher
2023-12-25 10:18:00 -
Türk askerine dil uzatan hadsiz paketlendi!

"Türk askeri seni kazıklara oturtacağım" diye video çeken hadsiz, Emniyet tarafından evinden alındı!..

Türkiye şehitlerinin yasını tutuyor. 12 kahraman Türk askerinin peş peşe gelen acı haberleri yürekleri dağlarken, sosyal mecralar üzerinde akılalmaz tartışmalar yaşandı. Milli ve dini değerlerin sürekli olarak hedef alındığı Ekşi Sözlük’te durum bu kez de değişmedi.

Öyle ki söz konusu sitede, şehitlere yönelik çirkin sözler sarf edildi. Paylaşımlarının ardından Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yi gözaltına aldı. Çok geçmeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığına dair "Gereği yapıldı" notunu düşerek bir paylaşımda bulundu.

İşte Yerlikaya'nın paylaşımı:

Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Enselenen şahsın, şehitleri hedef aldığı bir başka videosu daha bulunuyor.

Akıllara durgunluk veren o videoda işte şu cümleler kullanıldı:

"Ben Allah’ın elçisi Erhan Osman Kaylak, yerimi çok iyi bilirsiniz. Türk askeri seni kazıklara oturtacağım. Sahtekar soytarı seni. Türk askeri, seni kazıklara oturtup cehenneme göndereceğim."

Ayrıca şahıs, Ekşi Sözlük'teki yorumlarında da şu cümleleri aktarmıştı:

Sanki söyleyecek başka sözü var. Acılıymış, yastaymış... Ne diyebilir ki, ektiğimi biçiyorum mu diyecekti.

- Ölün, öle öle azalın, kurtulalım sizden.

- Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler.

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