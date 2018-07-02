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Türk askeri Zagros'u kuşattı!

Kandil'i terör örgütü PKK'ya dar eden Mehmetçik, Türkiye-İran-Irak sınırındaki Zagors Dağlarını kuşattı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:05
Türk askeri Zagros'u kuşattı!

Terörle mücadelede taarrruz dönemine geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yaptığı operasyonlardan sonra Irak'ın kuzeyinde de teröristlerin temizlenmesi için büyük bir operasyona başladı.

Terör örgütü PKK'nın ana merkezi olarak gösterilen Kandil'i kendisine hedef olarak belirleyen Mehmetçik, ilerlediği bölgelerde üsler kurmaya başladı.

 BORDO BERELİLER ZAGROS'TA

Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo bereli özel birliklerin de katıldığı operasyonlar kapsamında; Türkiye-Irak-İran üçgenindeki Zagros Dağlarında kontrol sağlandı.

Teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, alana kalıcı üs bölgeleri de kurdu.,

TERÖRİSTLERE BOMBA YAĞIYOR

Örgüte yönelik hava harekatlarına da ara verilmiyor.

Duhok'un Amediye İlçesi kırsalındaki Şeladize, Avaşin, Guzareş, Mezre, Zavite, Tiyar, Tuhub, Çemço, Sida, Kartal tepesi bölgeleri Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden kalkan Pars ve Atmaca filosuna bağlı 8 uçakla vuruldu.

Terörist barınakları ve lojistik ve silah depoları yerle bir edildi. .

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:05
  1. Diyarbakır
  2. pkk
  3. operasyon
  4. Bordo Bereli

YORUM YAZ

  • Ahh ulan ahhAhh ulan ahh4 sa önce
    Oraya bir milyon asger yigsan ne yazar. 150km derinlik 50km genislik. 5.6km yuksek daglar, cukur vadiler. İha'larla 7-24 gozetle, Sürü Siha'larla vur
  • DürüstDürüst4 sa önce
    Bu tip savaş oyunlarını bilgi amaçlı da olsa vermek güzel,ancak doğru değil inancındayım.Bir de davul zurna çalsaksağır sultan da duysa bari.Gazetecilerin hepsi 7 aylık mı yoksa(????).
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc5 sa önce
    Kara ciyan nerde acaba, bu op. da yakalanabilinirmi veya yakalandi gizli mi tutuluyor?
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