Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Dün bir araya geldiği Libyalı komutanların şehadet haberiyle sarsıldığını ifade eden Bayraktaroğlu, hayatını kaybeden askerlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve dost Libya halkına başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu acı günde Libya’nın yanında olduğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağının altını çizdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara’da meydana gelen feci uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad, beraberindeki heyet ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Çelik, "Kardeş Libya’nın ve hepimizin başı sağ olsun" diyerek hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, dost Libya halkına ise başsağlığı diledi. Ankara'daki bu elim kaza, iki ülke askeri makamları arasındaki temasların sürdüğü bir dönemde derin bir yasa boğdu.