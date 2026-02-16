  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı: İnsanlar kime oy vermeliyim diye ona soracak En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Bayraktar TB3 SİHA vurdu, ülke resmen sallandı: 3 riskle karşı karşıyayız Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor! Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı... Aşıdan korkup gidilmemişti bir dönem... Kovid-19 aşısı sonrası kan pıhtılaşması sırrı açığa çıktı TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği Türkiye'den korkup ABD'yi acil olarak bölgeye çağırdılar: Beraber doğalgaz arayacaklar Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...
Gündem
6
Yeniakit Publisher
TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği
AA Giriş Tarihi:

TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "TÜGVA Ortaokul Kitap Kurdu Bolu" tanıtım toplantısı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yapıldı.

#1
Foto - TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Bordo Salon'da düzenlenen programa Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA İl Başkanı Muhammet Mustafa Özdere, daire müdürleri, vatandaşlar ve ortaokul öğrencileri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu programda TÜGVA'nın yürüttüğü çalışmalar ile Kitap Kurdu Projesi'ne ilişkin tanıtım filmi izletildi.

#2
Foto - TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Vali Aydın, burada yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜGVA arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında hayata geçirilen projenin eğitim anlayışına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Eğitim anlayışlarının yalnızca akademik başarıyı önceleyen değil, aynı zamanda milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş, medeniyetin köklü birikimini geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmeyi hedefleyen bütüncül yaklaşıma dayandığını vurgulayan Aydın, "Güçlü Türkiye vizyonumuzun gerçek mimarları, bugün sınıflarda bilgiyle buluşan, yarın ise ülkemizin ve dünyanın geleceğine yön verecek evlatlarımızdır." dedi.

#3
Foto - TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Aydın, okuyan, okuduğunu analiz edebilen, eleştirel düşünme becerisine sahip ve kendini doğru ifade edebilen bireylerin güçlü bir toplumun en önemli güvencesi olduğuna dikkati çekerek, çocukların küçük yaşlardan itibaren kitapla güçlü bağ kurmasının, akademik başarılarının yanı sıra kişisel ve ahlaki gelişimleri açısından da hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi. TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ise Gençlik Vakfı ailesi olarak Türkiye genelinde güçlü teşkilat yapısına sahip olduklarını söyledi.

#4
Foto - TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren en büyük ve en güçlü gençlik teşkilatlarından biri olduklarını dile getiren Beşinci, "13 ana projemizle 1 milyonu aşkın gence ulaşmaya, onları okumaya, düşünmeye ve üretmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu gençlik hareketlerine en büyük desteği veren illerimizden biri de Bolu teşkilatımız olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

#5
Foto - TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Beşinci, salondaki öğrencilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği mesajı hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız gençlere başarının olmazsa olmazını şöyle özetliyor: Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Buradaki gençlerimize soruyorum; okumaya, düşünmeye, çalışmaya var mısınız? Proje üretmeye, uygulamaya ve sonuç almaya var mısınız? Bunların hepsi için heyecan lazım. Heyecanınız var mı, enerjiniz var mı?" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Aydın, Yiğit, Güner, Beşinci, Özdere ve protokol üyeleri, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23