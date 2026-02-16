TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği

Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren en büyük ve en güçlü gençlik teşkilatlarından biri olduklarını dile getiren Beşinci, "13 ana projemizle 1 milyonu aşkın gence ulaşmaya, onları okumaya, düşünmeye ve üretmeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu gençlik hareketlerine en büyük desteği veren illerimizden biri de Bolu teşkilatımız olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.