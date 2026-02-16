  • İSTANBUL
Gündem DMM, Darphane ile ilgili o iddiayı yalanladı
Gündem

DMM, Darphane ile ilgili o iddiayı yalanladı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
DMM, Darphane ile ilgili o iddiayı yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu." iddiasını yalanladı ve manipülatif içeriklere itibar edilmemesini istedi.

DMM, "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Darphane, 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu' iddiası dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir, talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir. Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur."

