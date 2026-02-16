  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İş hiç hesap etmediğimiz noktalara ulaştı: İnsanlar kime oy vermeliyim diye ona soracak En çok altın rezervine sahip ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? Bayraktar TB3 SİHA vurdu, ülke resmen sallandı: 3 riskle karşı karşıyayız Milli maç aralarına reklam veriyordu! Sanayi devi iflasın eşiğine geldi Şimdi de taksimetre açmayın görelim: Taksilerde yeni dönem başlıyor! Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı... Aşıdan korkup gidilmemişti bir dönem... Kovid-19 aşısı sonrası kan pıhtılaşması sırrı açığa çıktı TÜGVA’dan gençliğe okuma çağrısı: Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kitap seferberliği Türkiye'den korkup ABD'yi acil olarak bölgeye çağırdılar: Beraber doğalgaz arayacaklar Acil olarak bu konuya el atılmalı! Şampiyonluk yolunda kafaları karıştıran istatistik...
Spor
7
Yeniakit Publisher
Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Galatasaray'ın en etkili ismi Barış Alper Yılmaz, Juventus maçı öncesi net konuştu.

#1
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Galatasaray yarın akşam Juventus ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçına çıkacak. Bu zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların Milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, basın toplantısına çıktı. Kazanmak istediklerini söyledi. Bireysel hedefleri sorusunu ise ilginç şekilde cevapladı.

#2
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Galatasaray ile Juventus, yarın akşam İstanbul'da kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı takımım milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi.

#3
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Çok önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Barış Alper, "Hem kulübümüz hem de ülkemiz için çok önemli bir maç olacak. Yüzde 100 hazırız. Bugün son antrenmanımızı gerçekleştireceğiz. Hocamızın taktiğini sahada uygularsak taraftarlarımıza güzel bir maç izleteceğimize inanıyorum. Umarım kazanırız." dedi.

#4
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Sarı-kırmızılı futbolcu, A Milli Takım'dan arkadaşı Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan ile maç hakkında konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah çok iyi oynar ama biz kazanırız." diye konuştu.

#5
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Gol ve asist sayısında takımın lideri olduğunun hatırlatılması üzerine Barış Alper, "Bireysel hedeflerim var ama önce takımın hedeflerine odaklanmamız gerek. Hocam bana nerede şans verirse takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bireysel hedeflerim takım hedeflerinin gerisinde." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Barış Alper Yılmaz, yeni transferlerden Noa Lang hakkında ise "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Buraya her zaman iyi oyuncular gelir. Yeni transferlerimiz de çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular. Hocam kime görev verirse en iyisi odur. Saha içinde kim varsa hak ettiği içindir." diyerek sözlerini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!
Gündem

Sessiz sedasız 4 bölge daha ele geçirildi!

Ukrayna'nın tehditleri gündemdeyken Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde 4 yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildird..
İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti
Gündem

İstanbul'da tedirgin eden dakikalar! Telefonlara deprem sinyali gitti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde 2,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem öncesinde vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarı sinyali..
Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!
Gündem

Türkiye'deki sekülerler zıvanadan çıktı! Eş değiştirmeli yoga!

Türkiye’nin kadim aile yapısını hedef alan saldırılar, bu kez "spor" ve "kişisel gelişim" maskesiyle sahneye sürüldü. Sosyal medyada büyük t..
CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!
Gündem

CHP'li Ekrem’in 'sahte diploma' soruşturmasında yeni karar!

Türkiye’nin kilitlendiği ‘sahte diploma’ davasında bugün Silivri’de tansiyon yükseldi! Hakkında açılan yolsuzluk, para aklama ve suç örgütü ..
İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...
Gündem

İsrail ordusundaki 50 bin ithal soykırımcı arasında 112 Türk vatandaşı da var! Atın bu teröristleri Türk vatandaşlığından...

Gazze’de soykırım yapan siyonist ordunun 50 binden fazla askeri yurt dışından getirdiği açıklandı. Declassified UK’ın yaptığı bilgi edinme ö..
Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"
Dünya

Hollanda’dan ABD’ye F-35 resti: "Yazılımı iPhone gibi kırabiliriz!"

Hollanda Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Gijs Tuinman, ABD’nin F-35 yazılım güncellemeleri konusunda müttefiklerine zorluk çıkarması durumu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23