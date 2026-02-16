Juventus maçı öncesi Barış Alper Yılmaz hayallerini tek tek sıraladı...

Sarı-kırmızılı futbolcu, A Milli Takım'dan arkadaşı Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili, "Kenan ile maç hakkında konuşmadım ama takipleşiyoruz. Çok iyi bir insan ve futbolcu. İnşallah bu sene Dünya Kupası'na gideriz. İnşallah çok iyi oynar ama biz kazanırız." diye konuştu.