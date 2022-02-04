  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk altın devinden flaş TL kararı
Ekonomi

Türk altın devinden flaş TL kararı

Koza Altın, 6 ay vadeli toplam 831,3 milyon TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açma kararı aldı. Alınan karar, şirkete 87 milyon TL'lik vergi avantajı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 16:12:00 -
Türk altın devinden flaş TL kararı

Koza Altın, 6 ay vadeli 831,3 milyon TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açtı.

Koza Altın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada 6 ay vadeli toplam 831,3 milyon TL'lik mevduat hesabı açtığını duyurdu. Alınan kararla beraber 87 milyon TL'lik kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacağı belirtildi.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Şirketimiz çeşitli bankalarda bulunan mevduatları için kur korumalı TL mevduat programına katılma kararı almış olup, 6 ay vadeli toplam 831.319.953.47 TL mevduat hesabı açmıştır.

Alınan bu karar neticesinde 29.01.2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu‘nun geçici 14.maddesi kapsamında yaklaşık 87.000.000 TL ( Yaklaşık 63.800.000TL si 2021 yılına aittir. ) beklenen kurumlar vergisi istisnası ve stopaj avantajı sağlanacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay