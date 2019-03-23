Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Türk Alman Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 13 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Türk Alman Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Türk-Alman Üniversitesi Fakültelerine 13 öğretim üyesi alınacak. Öğretim üyesi başvuruları 22 Mart’ta başladı. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alım son başvuruları ne zaman? Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın RG yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

-Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim

Üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığına. Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Profesör kadrosu için 6 (altı) takım, Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendileri