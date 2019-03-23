0553 313 94 23

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Türk Alman Üniversitesi personel alımları ne zaman? Türk Alman Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 13 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Türk Alman Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

23 Mart 2019 Cumartesi 16:24
Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019

Türk Alman Üniversitesi akademik personel alımları ne zaman? Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 13 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Türk Alman Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Türk-Alman Üniversitesi Fakültelerine 13 öğretim üyesi alınacak. Öğretim üyesi başvuruları 22 Mart’ta başladı. Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyesi alım son başvuruları ne zaman? Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın RG yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

-Üniversitemiz aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.

-Adayların, eğitim verecek seviyede Almanca bilmeleri şarttır.

-Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru Adresi: Profesör ve Doçent başvuruları için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim

Üyesi başvuruları için İlgili Fakülte Dekanlığına. Profesör ve Doçent kadrosuna* başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden Profesör kadrosu için 6 (altı) takım, Doçent kadrosu için 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

- Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllere, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracaklar için:

-Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini Türkçe ve Almanca olarak vermeleri gerekmektedir.

-Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.

-Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek İlgili Fakülteye başvuru yapacaklardır.

-Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendileri

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:24
  1. türk alman üniversitesi öğretim üyesi alımı
  2. türk alman üniversitesi maaşları
  3. beykoz türk alman üniversitesi iş başvurusu
  4. türk alman üniversitesi teknisyen
  5. türk alman üniversitesi öğrenci sayısı
  6. türk alman üniversitesi iktisat
  7. türk alman üniversitesi hazırlıkt
  8. ürk alman üniversitesi işletme
  9. türk alman üniversitesi bilgisayar mühendisliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola gezdiler"
    1. "Terör örgütünün siyasi uzantılarıyla..
    2. Ekinci çalışmalarına tam hız devam..
    3. Maduro'dan kritik hamle! Ülkeyi..
    4. Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü
    5. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    6. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya..
    7. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
    8. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
    9. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
    12. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
    13. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
    14. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    15. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
    16. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
    17. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
    18. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
    19. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    20. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
    21. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
    22. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
    23. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
    24. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    25. Futbol: Hazırlık maçı
    26. Kavak doğalgaza kavuşuyor
    27. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
    28. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
    29. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
    30. Bursaspor’un borcu 492 milyon
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok