Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Türk-Alman Üniversitesi ilanda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacak.

Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmekte.

Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı 20.04.2022 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmekte.

Başvuru Adresi:

Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığı,

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Mühendislik, Hukuk ile Kültür ve Sosyal Bilimler Fakülteleri Dekanlıkları.

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