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Gündem Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısı! 'Konforunuzu bozun ve cübbenizi giyin'
Gündem

Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısı! 'Konforunuzu bozun ve cübbenizi giyin'

Yeniakit Publisher
2024-05-02 22:28:00 - 2024-05-02 22:33:30
Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısı! 'Konforunuzu bozun ve cübbenizi giyin'

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) görevli Akademisyen Prof. Dr. Adem Palabıyık, Türk akademisyenlere 'Gazze' çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Adem Palabıyık, ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde akademisyenlerin desteği ile devam eden İsrail protestolarına değindi.

Prof. Palabıyık, "Gazze için konforunuzu bozun ve cübbenizi giyin" ifadeleri ile Türk akademisyenlere seslendi.

“Ülkemizdeki akademisyenlerden hala güçlü bir ses duyamadık. Tüm dünya akademisyenleri ayaktayken ülkemizdeki akademisyenlerin ayağa kalkmaması beni üzüyor. Sessiz kalmak ahlaki ve insani vefasızlıktır akademik utançtır” diyen Prof. Palabıyık, şunları söyledi:

“Akademisyenler, sahip olduğu şartların aleyhlerine dönme ihtimalinden çok korkarlar. Bu sadece maddi güç değil, aynı zamanda Bourdieu’nün bahsettiği 'fildişi kulelerini' de kaybetme korkusudur. Çünkü akademisyen ancak üniversitedeki ofisi ile ontolojisini koruyabilir, dışarıda asosyal olduğu için bir hiçtir. Kulesinden bakan akademisyen, olayları da ancak yukarıdan gördüğü gibi yorumlar, sahanın bir parçası olamaz. Daha doğrusu toplumu bir parya modeli olarak görür. Odası, yani kulesi, onu yalıtan en büyük etkendir. Artık bu konfor Gazze için bozulmalıdır.

 Lümpen burjuva denilecek bu kesimin özellikle Gezi ve feminist söylemlerle hareket ettiğini de unutmadık. Feminizmi LGBT’ye sürükleyen aklı evvellerin kendi derslerini Gezi Parkı'nda devam ettirmek için öğrencilerini üniversiteden çıkardıkları ve Gezi eylemlerine katılmalarını tavsiye ettikleri de gün gibi biliniyor. Lakin konu Gazze olunca tek bir öğrenciye söz hakkı tanınmıyor. Çünkü Gazze, Müslümanların yüzakı olduğu için, onların direnişinin ahlaki yönü engellenmek isteniyor. Bu nasıl bir akademik buhrandır? Bunlar insanlıklarını kaybetmiş”
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Yorumlar

dikici

senin dediğin bazı akademisyenler boğazın karşısına doğru kaç senedir domalıp öylece ayakta dikiliyor
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