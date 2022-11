Türk ağır makineli tüfekleri Endonezya’da sergilendi

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, Endonezya’nın başkenti Cakarta’da düzenlenen Indo Defence Expo & Forum’da ürünlerini sergiledi. Fuarda Endonezya Delegasyonu ile Savunma Sanayi Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, CANiK standını ziyaret etti.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 2-5 Kasım tarihleri arasında kapılarını açan Indo Defence, bölgenin en büyük uluslararası savunma sanayi fuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Her yıl artırdığı ihracat rakamları ile önemli bir başarı yakalayan CANiK de en önemli pazarlardan biri olan Asya’da yeni işbirliklerine kapı aralamak üzere Indo Defence 2022’de yerini aldı. Fuara birçok ürünü ile katılan marka, aynı zamanda deneyimli ekibiyle de fuar katılımcılarına ürün ve çözümlerini anlattı. CANiK standı, fuar boyunca önemli ülke delegasyonları ve üst düzey devlet yöneticilerini ağırladı. Endonezya Delegasyonu ve Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de CANiK standını ziyaret ederek ürünler hakkında kapsamlı sorular sordu ve ürünleri detaylı olarak incelediler.



“Yeni iş birlikler ve yeni ihaleler için önemli fırsatlar elde ettik”

SYS Genel Müdürü C.Utku Aral, Indo Defence fuarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Dünyanın her köşesindeki sektörün öncü fuarlarında, CANiK ürünlerimizle yer almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ekim ayı sonunda ülkemizde gerçekleşen SAHA EXPO’da başarılı bir süreç geçirdik. Şimdi de Endonezya’nın en büyük savunma sanayi fuarı olan Indo Defence ile CANiK’in Asya ülkeleri ile devam eden iş birliklerine yenilerini eklemeyi hedefliyoruz. Fuar boyunca Malezya, Filipinler, Tayland, Orta Doğu ülkeleri, Suudi Arabistan, Afrika bölgeleri ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi lokasyonlardan önemli devlet adamları ve delegasyonlar standımızı ziyaret etti. Bu ziyaretler, ileriki dönemlerde gerçekleşecek savunma sanayisine yönelik ihalelerde bize yeni fırsatlar sunmuş oldu. Her biri dünyadaki rakiplerinden fiyat-performans bazında önde olan ürünlerimiz de yoğun bir ilgiyle karşılandı. Amacımız sürdürdüğümüz bu başarı grafiğimizi, yeni ürünlerimizle ve yeni işbirlikleri ile daha yukarılara çıkarmak” dedi.

Indo Defence 2022’de CANiK; Türkiye’nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük 12.7 mm ağır makineli tüfeği olan CANiK M2 QCB ile M2 ailesinin yeni üyesi CANiK M2F’i sergiledi. ABD’de Yılın Tabancası Ödülü’nü kazanan CANiK SFx RIVAL, tabanca aksesuarları ve tekstil ürünleri de fuarda ziyaretçilere tanıtıldı.