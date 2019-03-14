Turizmde Rusya’ya özel strateji

Geçen hafta Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde 16 sayfalık yayınla yer alan Türkiye, son olarak Rusya’nın en köklü ve en saygın gazetelerinden Komsomolskaya Pravda’da boy gösterdi.

MITT Moskova Uluslararası Turizm Fuarı 2019’da da dağıtılan söz konusu yayında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un verdiği mesajlar büyük ilgi gördü.

‘Nitelikli turist’

İki ülke arasında kuvvetli bir turizm bağı olduğunu vurgulayan Ersoy, “Türkiye’nin turizm açısından Rusya için çok özel ve nitelikli planları var. Gelir grubu yüksek Rusların Avrupa yerine, Türkiye’yi tercih etmeleri için gerekli alt yapıyı, imkanları ve onların isteklerine uygun turizmi sunmayı hedefliyor ve bu hedefe uygun çalışmaları süratle hayata geçiriyoruz. Artık tarifeli seferler ile Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman havalimanlarına business classlı servisler gerçekleştirilecek. Turizm meslek liselerimizde de 2019 itibariyle Rusça’yı zorunlu lisan kapsamına aldık. Bunlara benzer güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Yatırım, ulaşım, personel eğitimi gibi konulara dair her türlü proje hızla tamamlanacak” dedi.

‘Onur konuğu’ olacak

Bu yılın “Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı” ilan edildiğine de dikkat çeken Ersoy, Rusya’nın birçok organizasyonda “Onur Konuğu Ülke” olacağını kaydetti.