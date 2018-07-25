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Turizmde insan kaynağı krizi

Turizm sektöründeki canlanma ve açılan yeni oteller, sektörde kalifiye insan kaynağına ihtiyacı arttırıyor.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:05
Turizmde insan kaynağı krizi

Turizmciler, “Turizmde iş imkânı var, ama çalışacak personel yok. Turizm okullarından mezun olanlar, sektörde çalışmak istemiyor” diyor.

Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, “Ülkemizde, turizm alanında çalışacak iş görenler bulmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Her alanda, ciddi istihdam edecek personel sıkıntısı yaşamaktayız” dedi. Arifoğlu, “Hem kalifiye olan, hem çalışmak isteyecek personel bulmakta güçlük çekmekteyiz. Turizm okullarından mezun olan öğrenciler, bu sektörde çalışmak istemiyorlar. İstanbul’da şu an ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinden gelen turistleri ağırladığımız için, otellerimizde Arapça bilen personel sıkıntısı yaşamaktayız. Mevcut çalışanlarımız da, Arapça öğrenmeye pek sıcak bakmıyorlar. Bu noktada, yabancıların çalışmasına izin verilmesi önem kazanıyor. Bu arada ülkemizdeki Suriyeliler Arapça biliyorlar. Ancak birçok sosyal imkana ücretsiz ulaşabildikleri için çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar” diye konuştu. Açılması planlanan yeni otellerle birlikte, kalifiye insan kaynağına ihtiyacın daha da artacağına dikkat çeken Recep Arifoğlu, “Turizmde iş imkânı var, ama çalışacak personel yok” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:05
  1. İstanbul
  2. Artaş Grubu Turizm Yatırımları
  3. yabancı dil
  4. Turizm

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