Turizmde hedef ayda 40 bin ziyaretçi

Başkan Dr. Faruk Özlü, her geçen gün yeni yapı ve keşiflere ulaşılan Batı Karadeniz'in Efes’i olarak anılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti kazı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son 4 yılda yürütülen kazı çalışmalarına dikkat çeken Başkan Özlü, kazıların tamamlanmasının ardından restorasyon işlemlerine geçileceğini söyledi.

“Kazıların yüzde 70'i tamamlandı”

Kazı çalışmalarının yüzde 70'inin tamamlandığını dile getiren Faruk Özlü; "Bu bölgeyi Düzce'nin önemli bir destinasyon merkezi haline getireceğiz. Son 4 yılda yürüttüğümüz kazı çalışmaları son derece verimli geçti. Burada bir antik tiyatroyu gün yüzüne çıkardık. Kazılar bizden önce başlamıştı, biz de kazılara hız verdik. Neredeyse 30-40 kat daha fazla çalışma yaptık. Bu Antik tiyatro İstanbul'a en yakın antik tiyatrodur. Konuralp bölgesini Düzce'nin en eski tarihi bölgesi olarak tanımlıyoruz. Kazı çalışmalarımıza sadece pandemi ve çok yağış olan dönemlerde ara verdik. Onun dışında 12 ay süreli kazılar yapıyoruz. Düzce belediyesi bu kazıların sponsorudur. Bizim işçilerimiz, bizim araçlarımız burada çalışmalarını sürdürüyor. Çok mutluyuz, çünkü Düzce'nin tarihi gün ışığına çıkıyor. Kazıların yüzde 70'i tamamlandı, yüzde 30'luk bölümü de tamamlayıp restorasyon işlemlerine başlayacağız" ifadelerini kullandı.

“Üstü açık araç ile ring seferlerine başlayacağız”

Başkan Faruk Özlü, Düzce'nin turizm konusunda bir hamle dönemi yaşadığını kaydetti. Turizm alanlarını daha fazla tanıtmak amacıyla üstü açık araç ile ring seferlerine başlanacağını söyleyen Özlü; "Üstü açık bir araç aldık ve onu dizayn ediyoruz. Önümüzdeki günlerde, bayram sonrasında üstü açık araçla Düzce'nin merkezinden Valilik meydanından düzenli seferlerimiz olacak. Bir rehber eşliğinde turlar düzenleyeceğiz" dedi. Başkan Özlü 7-8-9 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Düzce Otları Festivali'nin de Konuralp'te düzenleneceğine dikkat çekti.

"Etkinliklerin merkezi haline gelecek"

Faruk Özlü geçtiğimiz yıl Düzce Üniversitesi tarafından Antik tiyatro alanında tiyatro oyunu sahnelendiğini, geçtiğimiz günlerde de İpek Yolu Trail Koşusunun Konuralp'ten start aldığını hatırlattı. Özlü, restorasyon tamamlandığında Antik Kentte haftada 10 bin misafir ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Kültür ve turizm bakanını davet edeceğiz"

Kazı çalışmalarının sponsorunun Düzce Belediyesi olduğunu, koordinasyonun ise Kültür ve Turizm Bakanlığında olduğunu hatırlatan Başkan Özlü; "Bizlere bu çalışmalarda destek olan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisini yakın zamanda buraya davet ederek çalışmalarımızı yerinde görmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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