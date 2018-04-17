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Turizmde dev rekor beklentisi

ATİD Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, otellerde doluluk oranlarının iyiye gittiğini belirterek, "Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıracağız, 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 14:54
Turizmde dev rekor beklentisi

Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman, turizm sektörüne yönelik beklentilerini ve Ankara'nın bu alandaki yerini AA muhabirine değerlendirdi. 

Turizm sektörünün bu yıl geçen seneye kıyasla daha iyi olmasını beklediklerini söyleyen Akman, rezervasyonların yoğun bir şekilde devam ettiğini bildirdi. Alman, Rus ve Arap turistlerin Türkiye'yi tercih ettiğini dile getiren Akman, bu yıl 6 milyon Alman, 6,5 milyon Rus turistin Türkiye'ye gelmesini beklediklerini ifade etti. Akman, şöyle devam etti: 

"Şu an tek sıkıntımız fiyatlar. Fiyatlar geçmiş seneleri henüz yakalayamadı. Otellerimizde doluluk oranlarımız iyiye gidiyor. 2015'te 36 milyon turist, 32 milyar dolar gelir varken, bu, geçen sene 38 milyon turist, 22 milyar dolar gelir seviyesindeydi. 10 milyar dolar kadar düşüş vardı.

Bu sene bu fiyat farkını yakalayacak gibi. Bu sene geçmiş seneleri geçip rekor üstüne rekor kırılacağı şu anda görünen tablo. 2018'de 40 milyon turist, 30 milyar dolar gelir bekliyoruz. 2020 yılında ise Türkiye'ye 50 milyon turistin gelmesini ve 50 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz."

Türkiye'nin turizm açısından daha da gelişmesi için çalışılması gerektiğini belirten Akman, "İspanya, İtalya gibi 60-80 milyon turisti getirmek için bazı tedbirler alınmalı. Turizm sektörüne verilen teşvikler artırılmalı, özellikle otelcilere ve seyahat acentelerine teşvikler veriliyor ama bu daha da genişletilmeli, bunlar ne kadar fazlalaştırılırsa o kadar çok turisti getirebiliriz" diye konuştu.

Akman, Ankara'nın da fuar ve sağlık turizmiyle ön planda olduğuna dikkati çekerek, "Ankara'nın Polatlı Gordion, Anadolu Medeniyetler ve Cumhuriyet Müzesi gibi gezilip görülecek birçok tarihi yeri var. Bunların dışında bir de termal turizmimiz var. Ayaş, Kızılcahamam, Beypazarı ve Haymana bu alanda ön planda olan yerlerimiz. Haymana'nın suyu dünyada bir numara. Biz de bunları pazarlayıp termal turizmini Ankara'ya çekmek istiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:54
  1. Ankara
  2. Anadolu
  3. turizm
  4. Birol Akman
  5. İspanya
  6. İtalya

YORUM YAZ

  • Mehmet ümitMehmet ümit4 sa önce
    Benim param da 1'e 5 verse ben de kuşkusuz gelirim. Siz Türkiye'ye gelen alt gelirli batılılarin oranini çok güzel veriyorsunuz. Bir de alt gelirli Türkiye insaninin batiya gidis oranini verirseniz memnun oluruz.
  • kerimkerim4 sa önce
    Turist gelecek diye sevinmek para gelecek diye sahillerimizi alkole ve ciplakliga teslim etmek milli kumarı yaygınlaştırmak Allah razı olur mu
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