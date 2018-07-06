Turizmde bereket yağıyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ile Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmcilerin yaz döneminden beklentilerini değerlendirdi. TÜROFED Başkanı Ayık, 2018’in ilk 5 ayında 11,5 milyon turistin ağırlandığını belirterek bu rakamların son derece iyi olduğunu vurguladı. Tatil sezonunun beklentileri doğrultusunda açıldığını aktaran Ayık, “Şu an tüm bölgelerde hareketlilik var. Turizmde en hareketli bölge şu an Antalya. Ardından da İstanbul geliyor. Ayrıca Ege ve Güney Ege taraflarında da iç pazarın canlanmasıyla ciddi bir hareketlilik görüyoruz. 24 Haziran seçimleri ve üniversite sınavı döneminin bitmesiyle Türkiye için en yoğun tatil dönemi başladı” ifadelerini kullandı.

Ayık, en çok Rusya ve İngiltere pazarlarının iyi gittiğini, Almanya pazarında ise 2015’te yakalanan 5 milyonun üzerinde Alman turist sayısına henüz ulaşılamadığını aktardı. Ayık, bu yıl özellikle Antalya’da turist sayısının 14 milyona yaklaşacağını söyledi.

Osman Ayık, turist sayısında yaşanan hareketliliğe karşın turizm gelirlerinin 2014’le kıyaslandığına beklentinin altında olduğunu dile getirdi. 2014’te elde edilen turizm geliri rakamlarına ulaşmanın zaman alacağını vurgulayan Ayık, şu değerlendirmede bulundu:

“Turizmde 40 milyon gibi ziyaretçi sayılarını oluşturmanın her zaman için bir bedeli var. Müşteri üzerinde bir fiyat motivesi yaratmamız lazım. Zaten geçmiş yıllarda turizmde yaşanan sıkıntılı dönemlerin atlatılabilmesindeki en önemli faktörlerden biri fiyat-hizmet kalitesindeki dengenin bozulmaması, bizim en cazip fiyatları sunuyor olmamız. Şimdi geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etme dönemimiz.”