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Turizmcilerin gözü yeni havalimanında

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın turizm açısından önemine dikkati çekerek, “Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu’daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul’a uçuş için sıra bekliyor” dedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 10:11
Turizmcilerin gözü yeni havalimanında

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın turizm açısından önemine dikkati çekerek, “Yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu’daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul’a uçuş için sıra bekliyor” dedi.

Sezon 12 aya yayılacak

Bağlıkaya, Türkiye’nin yeni turizm hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Turizm Ana Planı’nı hazırlayacağını anımsatan Bağlıkaya, planın temel unsurları arasında turizm sezonunun 12 aya yayılması ve uluslararası alanda harcama kapasitesi yüksek pazarların yer aldığına işaret etti.

Hedef pazar uzakdoğu

Türkiye’nin yeni hedef pazarlarının Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore olarak belirlendiğine işaret eden Bağlıkaya, “Hedef pazarlarda Türkiye’ye karşı negatif hiçbir şey yok” dedi.

Bağlıkaya, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasıyla sefer sayılarının artacağına bunun da turist sayısına önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekti.

Bağlıkaya, şu an İstanbul’a yolcu getirmek isteyen farklı havayollarının iniş sıkıntısından dolayı bunu yapamadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “3. havalimanın ne kadar elzem, ne kadar zaruri bir ihtiyaç olduğu da ortaya çıktı. Gerçekten yeni havalimanına çok acilen ihtiyacımız var, çünkü özellikle Uzakdoğu’daki hedef pazarlarımızda firmalar İstanbul’a uçuş için sıra bekliyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 10:11
  1. İstanbul
  2. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
  3. Firuz Bağlıkaya

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