Turizmcilerden 10 yıl sonra ilk! Yüksek sezonda indirim

Turizm bölgeleri, yapılan kampanyaların ardından canlandı. Tatil bölgeleri bu yıl temmuz ayında istenilen doluluklara ulaşamadı.



Vatandaşlar yüksek fiyatlar nedeniyle ya tatil yapmadı ya da rotasını değiştirdi. Oteller, bu duruma çözüm üretmek için kampanyalar yaptı.



10 yıl sonra ilk kez "yüksek sezon" denilen yoğun dönemde indirime gidildi.



Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yakup Demir, "Temmuz ayındaki olumsuzluklar bizi aksiyona yönlendirdi. Tüm otelerimiz olmasa da özellikle 5 yıldız otellerimiz fiyatlarında bir güncelleme yaptı. Buna müteakiben Alaçatı ve Çeşme otelleri bunu takip etti. Neredeyse şu anki fiyatımız geçen sene fiyatıyla eşit ya da bir tık üzerinde diyebiliriz." dedi.



Otellerin fiyat artışını durdurmasıyla yerli turist yeniden tatil planı yapmaya başladı. Doluluklar Ağustos ortasında yüzde 80'leri aştı.



Ancak sektör yetkilileri, dövizin yükselmemesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor. Verdikleri fiyatın maliyeti zor karşıladığını belirtiyorlar. Yunan pazarıyla rekabette zorlanıldığına dikkat çekiliyor.



Demir, "Türkiye'deki istikrarsız fiyatlar malesef rekabeti azaltmış durumda. Yunan pazarında fiyatlar daha istrikrarlı. Bizde ise fiyatlar daha 1 ay öncesine kadar haftalık-aylık değişiyordu. 1 ay öncesine kadar istikrar oluşmaya başladı." şeklinde konuştu.

NTV