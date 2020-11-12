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Ekonomi Turizmciler spor organizasyonlarıyla moral buldu
Ekonomi

Turizmciler spor organizasyonlarıyla moral buldu

İstanbul'un, Formula 1 ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin ardından 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da alması turizmcileri sevindirdi - TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "Pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğumuz bir dönemde sektörümüz üzerindeki moral etkisi çok fazla olacak" - "Türkiye'nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor. Etkileri olumlu ve kalıcı olur"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:41:04 -
Turizmciler spor organizasyonlarıyla moral buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un, Formula 1 ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin ardından 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da alması turizmcileri sevindirdi.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, bu hafta Formula 1 yarışına hazırlanan İstanbul'un, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nı da alması birçok kesime olduğu gibi turizm sektörüne de moral oldu.


- Art arda dev organizasyonlar


Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Avrupa Atletizm Birliği'nin 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi kararının çok sevindirici olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle sıkıntılı olduğumuz bir dönemde sektörümüz üzerindeki moral etkisi çok fazla olacak." ifadesini kullandı.

Eresin, art arda gerçekleştirilecek spor organizasyonlarının İstanbul'un ve Türkiye'nin spor turizminde iddialı bir destinasyon haline gelmesini sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Süper Kupa Finali, 2019'da Beşiktaş Vodafone Park'ta gerçekleştirildiğinde İstanbul'a önemli katkıları olmuştu. Bu hafta sonu da Formula 1 İstanbul var. Bu organizasyon seyircili olmayacak. Takımlar, teknik ekipler vesaire İstanbul'a yaklaşık 4 bin kişilik bir hareket getirecek. 4 bin kişi İstanbul için üzerinde durulamayacak kadar küçük bir sayı ancak sayılardan çok daha önemlisi sektörümüze vereceği büyük moraldir. Bir diğer önemli organizasyon da 2021'de İstanbul’da yapılacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali. Bu organizasyonlar arasına 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası da eklenmiş oldu. Umuyoruz ki yenileri de gelecektir. Bu organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ilgili federasyonlara teşekkürlerimizi sunarız."


- Kongre turizminin işaret fişeği


Eresin, spor turizmini Türkiye'de turizmin geleceği açısından en önemli enstrümanlardan biri olarak gördüklerini aktararak, "Türkiye'nin spor turizminde kaydettiği her aşama anlık ticari faydalarının yanında orta ve uzun vadede ülke imajına ve tanıtıma ciddi katkı sağlıyor. Etkileri olumlu ve kalıcı olur. Pandemi nedeniyle tüm dünyada MICE (toplantı, teşvik gezileri, kongre, sergi) sektörü neredeyse tamamen durmuş durumda. Spor turizmini de bu kapsamda değerlendirebiliriz. MICE sektöründe dünya genelinde yeniden çıkış başladığında bu tip organizasyonlar, yeni işler alınmasında Türkiye'ye avantaj sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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