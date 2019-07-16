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Turizmciler, Ramazan Bayramı’ndaki gibi 9 gün tatil istiyor! ‘Kurbanda da bayram edelim’

Ramazan Bayramı’nda yüzleri gülen turizm işletmecileri, temmuz ayında artan talebin sezon sonuna kadar devam etmesi için çalışırken, Kurban Bayramı’nda gelirlerinde zirveyi hedefliyor. Sektörün temsilcileri ise bunu gerçekleştirmenin yolunun bayram tatilini 9 güne çıkarmaktan geçtiğini dile getirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 10:27
Turizmciler, Ramazan Bayramı’ndaki gibi 9 gün tatil istiyor! ‘Kurbanda da bayram edelim’

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin ardından yaz sezonuna yüksek moralle giren turizmciler, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı. Türkiye’nin önde gelen tur şirketlerinin yöneticileri, kabinenin şimdiden ağustosun ikinci haftasına denk gelen 4 günlük Kurban Bayramı tatilini 9 güne çıkarması durumunda yüzde 90’lar seviyesinde olan talebin savundu.

Yeni Akit’e değerlendirme yapan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, artan doluluk oranının ağustosta pik yapabileceğini belirterek, ’’Bayram dönemlerinde tur satışlarının önemli oranda yükseliyor. Yapılacak tatil açıklaması ile bu yıl rekor kırılır’’ dedi. Antalya ve Muğla bölgelerine olan rağbete dikkat çeken Polatoğlu, "Bu illerdeki yoğunluğu tahmin ediyorduk. Antalya kendi rekorunu kırdı. Turizm sektörünün yüzü gülüyor’’ dedi.   

Bu arada; GAP ve Karadeniz turlarına da rağbet arttı.

Uçakla GAP ve Karadeniz turu yapmanın bedeli bin 850 ila 2 bin 500 liraya mal oluyor. Otobüsle Kapadokya ve Ege turlarına katılmanın bedeli ise kişi başına 750 ila bin lira arasında değişiyor.

Yılbaşında açıklanmalı

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini söyledi.

Ayık ayrıca, vatandaşın uygun fiyatlara tatil yapabilmesi ve planlaması açısından blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini belirtti.

Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:27
  1. Muğla
  2. Antalya
  3. Ramazan Bayramı
  4. Ramazan Bayramı tatili
  5. Kurban Bayramı
  6. Kurban Bayramı tatili
  7. Yeni Akit
  8. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu
  9. GAP
  10. Karadeniz turları
  11. TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık

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