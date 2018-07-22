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Turizmci, ihracatçı gibi katma değer peşinde

İhracat ürünlerinde kilogram birim fiyatını 1,5 dolardan 4 dolara taşımaya çalışan ihracatçılara benzer bir mücadeleyi turizmciler veriyor. 40 milyon turist 32 milyar dolar gelir hedefine odaklanan tur operatörleri ve otelciler, katma değerli hizmetler için atağa geçti.

22 Temmuz 2018 Pazar 10:40
Turizmci, ihracatçı gibi katma değer peşinde

BUĞRA KARDAN / İSTANBUL

2018 için 40 milyon turist, 32 milyar dolar gelir hedefleyen turizm sektörü, hizmetlerini çeşitlendirmeyi planlıyor. Sektör, bu çerçevede turizmi deniz-kum-güneş üçgeninin dışına çıkartmaya; kültür ve yayla turlarını ön plana taşımaya; golf, kamp ve kongre alanlarını tanıtmaya çalışıyor. Tur operatörleri ve otelcilerin yeni alanlara açılarak gelirlerini arttırma gayretleri, ihracatçıların ürün kilogram birim fiyatını 1,5 dolardan 4 dolara çıkartmak için sarf ettikleri çabaları akıllara getiriyor.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, turizmi çeşitlendirmek için tanıtıma odaklanılması gerektiğine işaret ederek, “Strateji de iyi belirlenmeli. Her ortamda Antalya öne çıkartılmamalı. Antalya Ruslar ve Almanlar için ideal bir yer olabilir ama Japonlar için değil. Japonlar Kapadokya ve Mardin gibi bölgelere ilgi duyar. Tabii Antalya’yı resort otelleriyle sunmak gibi yanlış bir eğilim de var. Bu şehrimizin tarihi ve kültürü; kongre, kamp ve golf alanlarıyla da iddialı olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

 Otellerin doluluğunun 12 aya yayılması gerektiğini kaydeden Polatoğlu, “Yabancılara önemli yörelerimizi sunmalı, tarihi ve kültürel mekânlarımızı anlatmalıyız ki turizm gelirlerimiz artsın. Turizm gelirimiz 30-40 milyar dolar mertebelerinde. 40 milyar doları 50-60 milyar dolar yapmanın vakti geldi. Bu da turizmde yeni açılımlarla mümkün” ifadelerini kullandı.

YENİ BİR HAMLE BAŞLATILMALI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, 2023 için belirlenen 50 milyar dolar turizm geliri hedefin yeni açılımlar yaparak yakalanabileceğini belirtti. Trekking, kültür, yayla ve gastronomi gibi çeşitlemelere gidilebileceğini savunan İşler, “Artık deniz-kum-güneş üçgeninde kalmanın bir anlamı olmadığı görülmeli, yeni bir turizm hamlesi başlatılmalı” diye konuştu.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR OLMALI

Bu yıl turizmdeki hareketliliğe dikkat çeken Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 2017’de 32 milyon turist geldiğini, bu yıl sayının 40 milyona çıkacağını belirterek, “2023’te 50 milyon turist, çok mütevazı bir hedef gibi görünüyor. Hedef 100 milyar dolar, 100 milyon turist olmalı” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 10:40
  1. Mardin
  2. Antalya
  3. Türkiye Otelciler Federasyonu
  4. Turizm

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