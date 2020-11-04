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Ekonomi Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği
Ekonomi

Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle sıkıntı yaşayan turizm sektörüne Kredi Garanti Fonu ile bankalar aracılığıyla 10 milyar lira kredi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:20:00 -
Turizm sektörüne 10 milyar lira kredi desteği

Kovid-19 salgınında turizm sektörünün içinde bulunduğu olumsuzlukların azaltılması ve yeni normal düzende faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla marttan bugüne Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen desteklere bir yenisi eklendi. Turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçileri için yeni bir Turizm Destek Paketi Uygulaması hazırlanarak, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından sektöre 10 milyar lira kredi aktarılacak. Krediler, 1 Kasım 2021’yi aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

Konaklama vergisi öteleniyor

İstihdam teşvikine yönelik “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” kapsamında da, turizm sektörünü doğrudan etkileyen, 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisi, 1 Ocak 2022’ye ötelenecek

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