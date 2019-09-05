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Turizm sektöründe çalışan lüks araçlara UKOME engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kendilerine çalışma ruhsatı verilmeyen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren lüks araç sahipleri duruma tepki gösterdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:07
Turizm sektöründe çalışan lüks araçlara UKOME engeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kendilerine çalışma ruhsatı verilmeyen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren lüks araç sahipleri duruma tepki gösterdi. UKOME tarafından araçlarının bağlandığını kaydeden mağdurlar, duruma bir an önce çözüm bulunmasını bekliyor.


İstanbul’da turizm alanında faaliyet gösteren ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen H2 belgesi ile yolcu taşıma ruhsatı bulunan lüks araç sahipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından kendilerine çalışma ruhsatı vermediklerini kaydetti. Kendi araçlarının UBER ile karıştırıldığını kaydeden araç sahipleri ise bir önce çözüm bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.


“H2 belgemiz var ama İstanbul şehir içi belgesi alamadığımız için araçlarımız bağlıyor”


UKOME’nin yol belgesi vermediğini ifade eden Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Öksüz, “UKOME, 14 kişiden aşağıya olan lüks araçlara yol belgesi vermiyor. Bizim araçların hepsi yapılmış. Neden bu araçlara izin vermiyor hepsini tek tek bağlıyor. Biz Ulaştırma Bakanlığına bağlıyız. H2 Belgemiz var geçiyor, ama UKOME’den geçmiyor. Ulaştırma Bakanlığından H2 Belgemiz var ama İstanbul’da şehir içi belgesi alamadığımız için araçlarımızı bağlıyor. Bunun biran önce çözüme kavuşmasını istiyoruz” dedi.


“UKOME bizim araçları UBER ile karıştırıyor”


UKOME’nin kendilerini UBER araçları ile karıştırdığını kaydeden Öksüz, “Ben 1980 yılında bu işi yapmaya başladım. Ama ne yazık ki 2 yıldan beri UKOME bir karar alamıyor. Bizim araçları ilk önce 9+1 olarak yaptırdılar. Sonra da 16+1 olacağını söylediler. 16+1 araçlara yolcu valizi koyma ihtimalimiz olmadığı için bu araçları mecburi 10 kişiye düşürüyoruz. Arka taraftan 6 koltuk sökerek bu alanı bagaj yeri yapıyoruz. Turizm’de bagaj olmadan hiçbir yere gidemezsin. Çünkü biz bu araçlarla tüm Anadolu’yu geziyoruz. Bu arabalarda her türlü konfor var. Buna neden yol kağıdı verilmiyor. Ben UKOME’den izin istiyorum. Bir sürü lüks araçlarımız var. Bunun kararını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı izin veriyor ama UKOME bizim araçları UBER ile karıştırıyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:07
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