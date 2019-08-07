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Turizm merkezine ve yaylaya sağlık hizmeti

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi’ne ve ilçeye bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası’na, sağlık hizmetleri verilmeye başlandı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
Turizm merkezine ve yaylaya sağlık hizmeti

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan Mahallesi’ne ve ilçeye bağlı Güzören Mahallesi Karagöl Yaylası’na, sağlık hizmetleri verilmeye başlandı.


Kumluca Belediyesi tarafından yer temin edilmesinin ardından, Adrasan Mahllesi’nde tam teşekküllü sağlık merkezi kuruldu. Adrasan Mahallesine kurulan sağlık merkezinde, bir ambulans, bir şoför ve 2 paramedik personel bulunduruluyor.


İlgili kurumlarla koordineli çalıştıklarını ifade eden Kumluca belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sağlık hizmetlerini Adrasan Mahallesi’nde ve Karagöl Yaylası’nda yaşayan vatandaşların ayağına getirdiklerini söyledi.


Kumluca İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Arıcı ise, Adrasan’da tam teşekküllü ambulans hizmeti verildiğine dikkat çekti. Arıcı, “Karagöl Yaylamızda da bir doktor ve bir de ebe bulunduruyoruz. Sağlık kuruluşlarımızda tıbbi araç ve malzeme konusunda destek verdiler. Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu ise yer konusunda çok destek verdi” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:05
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