Turizm merkezi Uzungöl'de pansiyon yangını

Trabzon'un ünlü turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl’deki 2 katlı pansiyonun çatı katında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek pansiyonun üst katını sardı. Binanın ahşaptan olması nedeniyle yanan malzeme bölgeyi duman altında bıkartı. Yangın, paniğe neden olurken, pansiyondaki müşteriler, tahliye edildi. Dumanı ve alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Çaykara Belediyesi itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.