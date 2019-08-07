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Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce başlayan gelenek yaşatılıyor

Turizm kenti Marmaris’te, Anadolu’da asırlardır devam eden ‘Askıda Ekmek’ geleneği yaşatılıyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce başlayan gelenek yaşatılıyor

Turizm kenti Marmaris’te, Anadolu’da asırlardır devam eden ‘Askıda Ekmek’ geleneği yaşatılıyor.Bu gelenekle maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar evlerine ücretsiz ekmek götürüyor.


Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir fırın Anadolu’da asırlardır devam eden bir geleneği sürdürüyor. Osmanlı döneminde fakir insanların ekmek ihtiyacının karşılanması amacıyla fırınlara konulan ‘Askıda Ekmek’ geleneği turizm kenti Marmaris’te yaşatılıyor. Sistem, fırına gelen maddi durumu iyi olan kişiler ekmek satın alıp, ihtiyaç sahiplerine verilmesini istemesi ve ihtiyaç sahiplerinin askıda ekmek dolabında bulunan ekmeleri alması şeklinde işliyor. Beldibi Mahallesi’nde bulunan fırın işletmecisi ihtiyaç sahiplerinin gelip ekmekleri rahatça alabilmesi için, ekmek dolabını kimsenin göremediği fırının arka kısmına koydu. Uygulamayı bir aydır hayata geçirdiklerini belirten fırın işletmecisi Ali Şahin, “ Eski dükkanımızda da yapıyorduk. Buraya şube açtıktan sonra Müşterilerimiz bu uygulamanın burada olmasını da istedi. Bir aydır bu uygulama devam ediyor, herkes memnun. İnsanlar gelip ekmeklerini alıyorlar. Sistem şöyle işliyor. Mesela siz alışverişe geliyorsunuz. Kendinize ekmek alıyorsunuz, iki ekmek de askıya koymak istiyorsunuz. İki ekmek parasını bize veriyorsunuz. Sıcak havalarda, askıya ekmek koymuyoruz. İçeride uygun koşullarda saklıyoruz. İhtiyacı olan biri geldiğinde ona ekmeğini verip, yazdığımız yerden ekmeği siliyoruz. Bu şekilde sistem devam ediyor. Havalar müsait olduğu zamanlar askımız kimsenin görmediği dükkanın arkasına koyuyoruz. Bunu buraya koymamızın sebebi de ekmek ihtiyacı olan insanların ekmeklerini gelip çekinmeden alabilmeleri. Göz önünde olan bir yer olsa insanlar gelmez, utanırlar, sıkılırlar. Bu yüzden arkaya koymayı tercih ettik. Müşterilerden olumlu tepkiler alıyoruz. Herkes memnun.” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
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