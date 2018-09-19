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Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Türkiye'nin turizm cennetlerinden Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
Turizm cennetinde yangın! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı.

D 400 karayolu yakınında çıkan yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve orman işçileri ile Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polisin de bölgede güvenlik önlemi aldığı yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 22:39
  1. ANTALYA
  2. Kemer
  3. orman yangını

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