'Turizm bitti' diyenler dikkat! Bilin bakalım bu ne kuyruğu

1 Haziran'dan bu yana sadece gurbetçi 1 milyon 687 bin 527 kişinin Türkiye'ye girdiği açıklandı. Açıklanan bu rakam, özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde sıklıkla dillendirilen 'turizm bitti' algısını da çöpe attı.

Uzun araç kurukları oluşuyor

1 Haziran 2021 tarihinden beri Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi vatandaşlarımızın gelişleri hala yoğun bir şekilde devam ederken, izin ve tatillerini tamamlayanlar ise yine kara yoluyla yaşadıkları ülkelere dönüyor. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzebeyli sınır kapılarında gurbetçilerin ülkeye gelişi sebebi ile uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Verileri Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü açıkladı. Buna göre, 1 Haziran 2021 tarihinden bu yana Türkiye'ye sadece gurbetçi 1 milyon 269 bin 781 kişi giriş yaptı. Açıklanan rakamlara göre, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 185 bin 554, İpsala Sınır Kapısı'ndan 118 bin 184, Dereköy Sınır Kapısı'ndan 110 bin 56 ve Pazarkule Sınır Kapısı'ndan da 3 bin 952 gurbetçi Türkiye'ye geldi.