0553 313 94 23

Turistlerin yeni gözdesi kiralık villalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında yabancı turistlerin konaklama süresi yüzde 46 arttı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:47
Turistlerin yeni gözdesi kiralık villalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılında yabancı turistlerin konaklama süresi yüzde 46 arttı. Geçtiğimiz sene 45 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye’de tatillerini kiralık evlerde geçirenlerin sayısı ise önceki yıla oranla yüzde 26,5 artış gösterdi. En çok artış gösteren konaklama türü olan kiralık evler turistlerin ’her şey dahil’ tercihini değiştiriyor.



Son yıllarda tatil ve konaklama yöntemleri hızlı bir değişim sürecine girdi. Tatil yaparken daha fazla özgürlük isteyen yerli ve yabancı turistler, yıllardır alışmış oldukları pansiyon ve otel tatili anlayışının yanı sıra kiralık villa ve lüks evlere yönelmeye başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerini inceleyen tatil platformu VillaRenta.com’un derlediği bilgilere göre 2018 yılında 45 milyondan fazla turisti ağırlayan Türkiye’de tatillerini kiralık villa ve evlerde geçirenlerin sayısı önceki yıla oranla yüzde 26,5 artış gösterdi. En çok artış gösteren konaklama türü olan ve özellikle yabancı turistlerin tercih ettiği kiralık evlerde ortalama 34 gece konaklandığını belirten VillaRenta.com Kurucusu Sevil Albayrak, kiralık villa ve evlerdeki bu ivmelenmenin 2019 yılında da artarak devam etmesini beklediklerini açıkladı.



Yabancı turistlerin konaklama süresi yüzde 46 arttı

 

Özellikle paket turların da etkisiyle konaklamada en çok otel ve pansiyon tercih edilirken son yıllarda ev kiralama seçeneği de yaygınlaşmaya başladı. 2018 yılında yabancı turistlerin konaklama süresi önceki göre yüzde 46’lık artış gösterdi. Kiralık villa ve evlerde konaklayan turistlerin geceleme süresi ise yüzde 29 artarak 5,3 milyona ulaştı. 2019 yılında Antalya başta olmak üzere özellikle sahil kentlerinde ev kiralamanın geçen yıllara göre daha çok talep göreceğini belirten Sevil Albayrak, "Villa tatili olarak adlandırdığımız yeni bir konaklama ve tatil modeli son yıllarda revaçta. Ev kiralama yerli ve yabancı turistlere büyük avantaj sağlıyor. Şirket olarak her bütçeye uygun fiyatlarla özel havuzlu, lüks villaları ulaşılmaz olmaktan çıkararak erişilebilir bir seçenek haline getiriyoruz. 2 kişiden 15 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip kiralık villalar özellikle kalabalık aileler için uzun tatillere fırsat tanıyor. Ailelere ek olarak, otel karmaşasından uzakta, romantik bir tatil ya da balayı geçirmek isteyen çiftler de villa kiralamaya yoğun olarak ilgi gösteriyor" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. Antalya
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin temel plakasının beton dökme çalışmaları tamamlandı
    1. Akkuyu NGS’de 1’inci güç ünitesinin..
    2. Aktaş: "Terör ve uyuşturucuyla..
    3. Selame ve Hafter'den bir ayda ikinci..
    4. Annesi doğumdan sonra ölen kuzuyu,..
    5. Leyla Bilginel kimdir nerelidir?
    6. Adıyaman Üniversitesi yükselişine..
    7. Oyuncu Levent Beceren yaşamını yitirdi
    8. Öğrenciler sağlık çalışanlarının 14..
    9. Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
    10. Karaköprü’de çocuklar kukla..
    11. Boeing, dünya genelinde 737 Max uçak..
    12. Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonu
    13. Sağlık çalışanları çözüm bekliyor
    14. Sahibinden.com ve Telesure Sigorta’dan..
    15. Oto hırsızı "Pire Ferhat" ve yanındaki..
    16. Eski yüksek yargı üyeleri hakim..
    17. Taşdelen halkla kucaklaşıyor
    18. İhracatın yıldızları ödüllerini aldı
    19. Turkcell’den‘Samsung Galaxy’ duyurusu
    20. Şiddetli rüzgâr TIR’ları böyle devirdi
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!