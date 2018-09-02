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Turistleri taşıyan safari cipi kaza yaptı, bir çocuk öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde Iraklı turistleri taşıyan safari cipi kontrolden çıkıp takla attı. Kazada bir çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 18:45
Turistleri taşıyan safari cipi kaza yaptı, bir çocuk öldü

Kaza, Üzümlü Mahallesi Altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Iraklı turistlerin bulunduğu Muzaffer B. yönetimindeki 07 HCH 82 plakalı safari cipi, kontrolden çıkınca takla attı. Kaza sonrası araç şoförü Muzaffer B.(57) ile araçta yolcu olarak bulunan Irak uyruklu Haoraz Fouad Hamasadeq (22), Iman Najah (29), Halak Hilmi Nafia (29) , Ali Omar Ali Hussein Alsaadı ( 34) ve Ali Omar Ali Alsaadı (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistler çevredeki hastanelere ambulanslarla kaldırıldı. Ağır yaralanan 9 yaşındaki Ali Omar Ali Alsaadı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücü Muzaffer B. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 18:45
  1. Antalya
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