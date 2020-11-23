Turistler takside servet unuttu! Taksiciden alkışlanacak hareket
İstanbul Havalimanı'ndan aldığı yabancı uyruklu bir yolcunun taksisinde unuttuğu çantasında 300 bin eruo bulan taksici Engin Olgaç, bulduğu paraları hiç düşünmeden sahibine teslim etti.
İstanbul Havalimanı’ndan yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden 31 yaşındaki Engin Olgaç, yolcuyu Laleli’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu.
300 bin euro
Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde deste deste döviz bulunduğunu fark etti.
Örnek davranış gösteren duyarlı taksici, 2 milyon 800 bin lira değerindeki 300 bin euro dövizi sahibine teslim etti.