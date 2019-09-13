Turistler şehrin merkezinde erik dalı oynadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası’nın (ABBO) Attalos Heykeli önünde verdiği konserde renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şehirde Müzik Var” etkinlikleri Antalya’nın farklı noktalarında gerçekleştirilen konserler ile devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Bando Orkestrası, etkinlik kapsamında vatandaşların ve turistin yoğunlukta olduğu Kalekapısı’ndaki Attolos Heykeli önünde muhteşem bir konser verdi.

Unutulmaz eserlerin seslendirildiği konserde Antalyalılar nostalji yaşarken 70, 80 ve 90’ların eğlenceli parçaları vatandaşlara ve turistlere keyifli anlar yaşattı. Turizmin kalbi Antalya’da konseri izleyen turistler de eğlenceye ortak oldu. ABBO, konser sonunda vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine orkestra “Erik Dalı” adlı oyun havasını çaldı. Oyun havasına Antalyalılar ile birlikte eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.