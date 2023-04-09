Turistler akın akın Türkiye'ye geldi: Rus turistlerinden rekor! 2023 yılı milyonlarca turist daha gelebilir

Türkiye’nin önde gelen turizm pazarı Rusya’da, Ukrayna ile devam eden savaşa rağmen 2023 beklentisi yüksek.

Ülkenin en büyük tur operatörleri ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik, Fun&Sun, Intourist, Tez Tour ve Biblio-Globus; Southwind, THY, Nordwind, Azur, Pegasus, Corendon, Red Wings, Aeroflot, Azimuth ve Yamal ile Türkiye’ye turist taşıyacak. Yapılan uçuş planının artması, geçtiğimiz yıl 5,5 milyon misafirin geldiği Rusya’da bu yıl beklentinin 7 milyona yükselmesini beraberinde getirdi.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkan Yardımcısı Dmitriy Gorin, yaz döneminde Rusya’dan Türkiye’ye günde 171, haftada 1150-1200 sefer gerçekleşeceğini, bunun 750’sinin Rus, 400’ünün de Türk havayolu şirketleri tarafından yapılacağını açıkladı. Gorin bu durumda turist sayısının 7 milyonu bulacağını söylüyor. Geçen yıl yaz sezonunda hem Rusya hem de Türkiye hava yolu şirketleri tarafından haftada toplam 750 ile 850 sefer yapılmıştı.

Türkiye, hazirandan itibaren Rusya’dan her gün 171 uçak karşılamaya hazırlanıyor. İzvestiya gazetesi, haziran ayından itibaren Rusya havacılık sektörünün Türkiye’ye sefer sayısını yüzde 50 artırma karan aldığını yazdı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, “İlk iki ayda Antalya’ya gelen Rus turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146 oranında artmış olsa da tüm yıl için aynı düzeyde bir beklenti içinde değiliz. Pozisyonumuzu uluslararası ilişkilerin seyrine göre belirleyeceğiz.” diyerek Rusya pazarı ile ilgili temkinli bir açıklamada bulundu.

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Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya ise "Antalya için Rusya, bu yıl da çok önemli bir pazar olacak. Türkiye'nin Rusya pazarında özellikle yüksek sezon için belki de tek makul alternatif olması önemli bir avantaj. Rusya pazarında beklediğimiz ivmeyi bu yıl yine yüksek sezona doğru yakalayacağımızı düşünüyoruz.” diyor.

Türkiye’ye dönük yaptırım baskısı var

2023 için beklentiler yüksek olsa da, Türkiye’ye dönük baskılar giderek artıyor. turizmguncel'in derlediği bilgilere göre: Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlara Türkiye’yi de dahil etmeye çalışan ABD ve AB ülkeleri, sık sık Türkiye’yi tehdit eden açıklamalar yapıyor. Geçtiğimiz mart ayında, Türkiye’nin bazı Rus uçaklarına yakıt ve bağlantılı hizmetleri vermeyi durdurduğu basına yansımış, bunun üzerine Ankara’ya gelen Rus heyeti ile yapılan görüşmeler sonucunda sorun şimdilik aşılmıştı.

Rusya pazarı yine son dakika ağırlıklı olacak

Öte yandan Rusya’da artan döviz fiyatları, savaşın nereye evrileceğinin bilinmemesi ve ekonomik endişelerden dolayı halkın tatil konusunda acele etmediği, bu nedenle Rusya’da yine son dakika ağırlıklı bir sezonun yaşanacağı öngörülüyor. Buna bir de Türk otellerin Rusya pazarına yaptığı yüzde 100’e varan fiyat artışları eklendiğinde, 7 milyon turist beklentisinin hayli iyimser bir rakam olduğu düşünülüyor.

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