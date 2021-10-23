"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

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Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki cuma namazını kıldığı Taksim Camii'ni hedef aldı.

İstanbul'un en önemli turistik alanları arasında Sultan Ahmet, Ayasofya Kebir , Süleymaniye camilerinin bulunduğundan bihaber olan Ayşen Şahin, camilerin turistik yerlerde olmaması gerektiğini savundu.

Şahin, şu ifadelerde bulundu:

Çok lazımdı buraya camii di mi?

Bu kalabalık, bu resmi araç konvoyu çok lazımdı.

Bu şehrin en turistik yerinde bu güvenlik güçleri bu yol kesmeler çok lazımdı.

1 Mayıslara uygun bulunmayan Taksim Meydanı…