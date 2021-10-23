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Dünya "Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!
Dünya

"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon için Irak ve Suriye tezkeresine karşı çıkan Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki cuma namazını kıldığı Taksim Camii'ni hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 01:49:00 - 2021-10-23 02:06:41
"Turistin geldiği yere cami yapılmaz" diyen kafa da çıktı!

 yeniakit.com.tr 

Evrensel'in mor halkalı yazarı Ayşen Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki cuma namazını kıldığı Taksim Camii'ni hedef aldı.

İstanbul'un en önemli turistik alanları arasında Sultan Ahmet, Ayasofya Kebir , Süleymaniye camilerinin bulunduğundan bihaber olan Ayşen Şahin, camilerin turistik yerlerde olmaması gerektiğini savundu.

Şahin, şu ifadelerde bulundu:

Çok lazımdı buraya camii di mi?
Bu kalabalık, bu resmi araç konvoyu çok lazımdı.
Bu şehrin en turistik yerinde bu güvenlik güçleri bu yol kesmeler çok lazımdı.
1 Mayıslara uygun bulunmayan Taksim Meydanı…

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