Turistik Doğu Ekspresi aylar sonra yeniden Erzurum’da

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ara verilen seferlerine yeniden başlanan Turistik Doğu Ekspresi, yaklaşık 28 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'da halk oyunları gösterisiyle karşılandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ'nin Covid-19 önlemleri çerçevesinde ara verdiği seferlerine yeniden başlayarak, dün 15.55'te Kars'a gitmek üzere tarihi Ankara Garı'ndan yola çıkan "Turistik Doğu Ekspresi" treni Erzincan'dan sonra Erzurum'a geldi.

Saat 18.35'te Erzurum Tren Garı'na ulaşan ve burada davul zurnayla, halk oyunları gösterisiyle karşılanan yolculara kentin yöresel lezzetlerinden cağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi.

Bazı yolcular halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonuyla kaydetti, bazıları da halay çekerek eğlendi.

Yolcular, yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Kars'a hareket edecek.

Erzurum'da davul zurnayla karşılandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Katırcı, "Mola süresince cağ kebabı yedikten sonra rehberlerin yönlendirmesiyle kenti ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

Geceyi Kars’ta geçirecek olan Turistik Doğu Ekspresi yolcuları, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Ören Yeri’nde tarihle buluşacak. Ardından Çıldır Gölü’ne gidecek olan misafirler burada buz üzerinde atlı kızaklarla kaymanın keyfini yaşayacak. Gezinin ardından yolcular yarın Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara’ya doğru tekrar yola çıkacak.