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Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Eylül 2019 Salı 20:59
Turisti otoyolda indirip parasını gasp ettiği iddia edilen taksici serbest kaldı

İstanbul’da havalimanında Sakarya’ya götürmek için anlaştığı Iraklı turisti otoyolda araçtan indirip arkadaşı ile birlikte bıçak zoru ile gasp ettiği iddia edilen taksici, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, 2 Eylül tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM otoyolu Şekerpınar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak’tan Türkiye’ye gelen Irak vatandaşı L.A.A.A.L., İstanbul Havalimanı’ndan Sakarya’ya kendisini götürmesi için F.Ş. (35) isimli taksi şoförü ile anlaştı. L.A.A.A.L., bin 400 TL karşılığında kendisini Sakarya’ya götürmeyi kabul eden F.Ş.’nin taksisine bindi. F.Ş. isimli taksici, L.A.A.A.L. ile yolda bir süre ilerledikten sonra araca arkadaşı S.K.’yı (35) da aldı. TEM otoyolu Gebze geçişinde taksiyi durdurarak araçtan inen F.Ş. ve S.K., bıçaklarla Iraklı turisti tehdit ederek 7 bin 500 Irak dinarı, bin 500 dolar ve 570 TL’sini gasp ettiler. Şahıslar gece vakti gasp ettikleri şahsı araçtan indirip yol ortasında bırakarak araçla uzaklaştılar. Yoldan geçen vatandaşlardan yardım isteyen Iraklı turist, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yoldaki kameraları inceleme altına alan ekipler, L.A.A.A.L.’yi gasp eden şahısların kaçtıkları taksinin plakasını tespit etti. Olayla ilgili çalışmalarını derinleştiren ekipler, L.A.A.A.L.’yi soyan şahısların F.Ş. ve S.K. olduğunu belirledi. Ekipler tarafından dün İstanbul Fatih’de düzenlenen operasyonla taksi şoförü F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli S.K.’nin ise tutuklu olduğu İstanbul’daki açık cezaevinden 28 Ağustos tarihinde izin alarak çıktığı, olaydan bir gün sonra ise tekrar teslim olduğu tespit edildi.


Gözaltına alınan F.Ş., Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan işlemlerde benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenen F.Ş.’nin ifadesinde suçlamaları reddederek, L.A.A.A.L.’den 450 TL para aldığını ve yolda giderken kendi isteği ile araçtan indiğini söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından zanlı Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:59
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