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Yaşam Turisti görünce aracındaki müşteriyi indirdi! Bakın taksicinin başına neler geldi! Sen misin indiren?
Yaşam

Turisti görünce aracındaki müşteriyi indirdi! Bakın taksicinin başına neler geldi! Sen misin indiren?

Yeniakit Publisher
2023-11-25 17:30:00 -
Turisti görünce aracındaki müşteriyi indirdi! Bakın taksicinin başına neler geldi! Sen misin indiren?

Bakırköy'de yoldaki turisti görünce aracındaki yolcuları indiren taksi sürücüsüne 4 bin 64 lira para cezası kesildi, taksi 10 gün trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, bir taksi sürücüsünün Florya'da aracına binen vatandaşları yoldaki turisti görünce indirdiğine dair görüntülerin ulusal basın ve sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kimliği belirlenen taksi sürücüsü M.E. yakalandı.

Sürücüye, ''Çalışma ruhsatı kapalı olduğu halde yolcu taşımak''tan 4 bin 64 lira para cezası kesilirken, yolcu seçme eylemi nedeniyle de aracı 10 gün süreyle trafikten men edildi.

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