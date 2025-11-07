  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

7 Kasım 2021: Hasan Çengiç'in vefatı (Aliya İzetbegoviç’in dava arkadaşı)

Avrupa'nın kronik hastalığı: İslam düşmanlığı yayılıyor!

Helal olsun... O şehirde sokak köpeklerinin tamamı toplandı

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

Rusya korkusu harekete geçirdi! Almanya'dan drone hamlesi

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Erdem Atay’dan Fondaş Gazetecilere Sert Tepki! “ABD’den, İngiltere’den, İsrail’den fon alıyorlar; bu gazetecilik değil ihanet!”

Gürsel Tekin’den canlı yayında önemli iddialar! O banka dilekçemizi basına sızdırdı!

BMGK Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Türkiye'yi tehdit ediyorlardı! Yunanistan'ın eski emekli Orgeneral'i haddini aştı! Köpek tasmasını koparırsa...
Seyahat Turist sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Turist sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Turist sayısında cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösteren Antalya, 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek Ekim ayı rakamına ulaştı.

Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025 yılı Ekim ayında turizmde yeni bir rekora imza attı.

Geçen yılın aynı dönemine göre %8 artış gösteren şehir, 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tarihinin en yüksek Ekim ayı rakamına ulaştı.

10 AYLIK ZİYARETÇİ SAYISI DA REKOR KIRDI

Antalya, ocak–ekim döneminde 16 milyon turisti aşarak dünya turizmindeki liderliğini pekiştirdi.

