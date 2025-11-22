İsrail'den Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik

srail'in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post'ta yer alan analizde, Şam'daki yeni yönetimin Türkiye ve Katar tarafından yönlendirildiği ifade edilerek, İsrail'e Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD gruplarıyla ittifakını derinleştirme çağrısı yapıldı.,

İSRAİL BASININDAN SKANDAL ANALİZ

Duhok’ta düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’na ilişkin bir haberde “Suriye parçalanırken İsrail, PYD ittifakını derinleştirmeli” diyerek alçak ifadelere yer verdi.

“Türkiye ve Katar Suriye'nin iç işlerine müdahale etmeye devam ettikçe, Kürtler, Dürziler ve Aleviler dâhil olmak üzere azınlıklara yönelik tehdit de devam edecektir” ifadelerine yer verilen haberde "Ortadoğu Barış ve Güvenlik (MEPS) Forumu'nun iki önemli çıktısı, Irak ve Suriye Kürtleri arasında birlik duygusunun sergilenmesi oldu" açıklamalarında bulunuldu.

Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’na dikkat çeken haberde "Suriye’nin merkezi bir devlet olarak geri dönmeyeceğini” beyan eden skandal ifadelere de yer verildi.

"Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in IKBY Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin davetiyle gelmesi de haberde dikkat çekilen bir başka detay oldu. Trörist Abdi'nin forumda Barzani ile yan yana otururken çekilen fotoğraflarının, IKBY'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü SDG kontrolündeki bölgenin varlığını sürdürmesine olan bağlılığını gösterdiği ve bu durumun Şam yönetimini öfkelendirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE VE KATAR'A AĞIR SUÇLAMALAR

Katar medyasının "Batılı ülkeler, SDG güçlerine destek vererek Suriye'nin içişlerine müdahalelerini sürdürüyorlar ve Duhok Forumu bunun kanıtıdır" ifadelerine değinen İsrail gazetesi "Batı müdahalesi"nden bahsederken, Esad sonrası Suriye'nin "Türkleştirilmesi"ni görmezden gelmesi ironiktir" diyerek alçak ithamlarda bulundu.

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik (MEPS) Forumu'nun iki önemli sonuç doğurduğuna dikkat çekilen yazıda, bunlardan ilkinin Iraklı ve Suriyeli Kürt gruplar arasındaki birlik gösterisi olduğu belirtildi. Forumun aynı zamanda "Suriye'nin artık merkezi bir devlete geri dönmeyeceğini" gösterdiği yorumu yapıldı.

Irak’ın Duhok kentinde düzenlenen düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik Forumu’na dikkat çeken haberde "Suriye’nin merkezi bir devlet olarak geri dönmeyeceğini” beyan eden skandal ifadelere de yer verildi.

"Mazlum Kobani" kod adlı terörist Mazlum Abdi Şahin'in IKBY Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin davetiyle gelmesi de haberde dikkat çekilen bir başka detay oldu. Trörist Abdi'nin forumda Barzani ile yan yana otururken çekilen fotoğraflarının, IKBY'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki terör örgütü SDG kontrolündeki bölgenin varlığını sürdürmesine olan bağlılığını gösterdiği ve bu durumun Şam yönetimini öfkelendirdiği ifade edildi.

TÜRKİYE VE KATAR'A AĞIR SUÇLAMALAR

Katar medyasının "Batılı ülkeler, SDG güçlerine destek vererek Suriye'nin içişlerine müdahalelerini sürdürüyorlar ve Duhok Forumu bunun kanıtıdır" ifadelerine değinen İsrail gazetesi "Batı müdahalesi"nden bahsederken, Esad sonrası Suriye'nin "Türkleştirilmesi"ni görmezden gelmesi ironiktir" diyerek alçak ithamlarda bulundu.

Irak'ın Duhok kentinde düzenlenen Ortadoğu Barış ve Güvenlik (MEPS) Forumu'nun iki önemli sonuç doğurduğuna dikkat çekilen yazıda, bunlardan ilkinin Iraklı ve Suriyeli Kürt gruplar arasındaki birlik gösterisi olduğu belirtildi. Forumun aynı zamanda "Suriye'nin artık merkezi bir devlete geri dönmeyeceğini" gösterdiği yorumu yapıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin forumda yaptığı konuşmada, "geçmişin hatalarını tekrarlamama" çağrısı yaptığı hatırlatıldı. Bu mesajın, Şam yönetimine "Suriye'deki Kürtlerin meşru haklarını inkâr etme döneminin sona erdiği" yönünde önemli bir sinyal olduğu vurgulandı.

"PKK/PYD YAHUDİLERİN DOĞAL MÜTTEFİKİDİR'

Bu çerçevede, İsrail'in güneydeki "Suriye tampon bölgesinden" çekilmemesi, Suriye'deki isyancı Dürzilere destek ve koruma sağlamaya devam etmesi gerektiği belirtildi. İsrail'in ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler ve Irak'taki özerk Kürt bölgesi ile bağlarını güçlendirmesi yönünde telkinde bulunuldu. ABD yönetimine de terör örgütü SDG'ye verdiği desteği çekmemesi ve Irak'taki, özellikle de Kürt bölgesindeki askeri varlığını sürdürmesi için daha fazla baskı yapılması çağrısı yapıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMENİN TAM ZAMANI" MESAJI

Algı operasyonu yapılan yazıda, Yahudiler ve Kürtlerin tarihsel olarak benzer ayrımcılıklara maruz kaldıkları ve bu durumun onları "doğal müttefik" yaptığı savunuldu. Sinsi yazıda terör örgütü PKK/PYD'nin İsrail Devleti'ni "zulümden doğan bir ulus modeli" olarak gördüğü ve İsrail'in de 2017'deki bağımsızlık referandumunu açıkça destekleyen tek ülke olduğu hatırlatıldı. Analiz, "Şimdi İsrail'in SDG'ye desteğini verme zamanıdır" cümlesiyle son buldu.

Kaynak: Haber7