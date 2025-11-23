Demiryollarında 2028 hedefi 17 bin 287 kilometre! Hızlı tren ağı 11 ilden 27 ile çıkıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında 2028 hedefinin 17 bin 287 kilometrelik ağ olduğunu açıklayarak “Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı da 11'den 27 ye çıkarıyoruz” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Demiryollarında 2028 hedefimiz 17 bin 287 kilometrelik ağ. Doğrudan hızlı trenle bağlı il sayımızı 11'den 27 ye çıkarıyoruz. Demiryolu ağımızın 7 bin 274 kilometresini elektrikli hale getirdik. 8 bin 46 kilometresini sinyalli sisteme dönüştürdük. 2028'de hedef demiryolu ağımızı 17 bin 287 kilometreye ulaştırmak" dedi.