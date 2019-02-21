Turhan, Konya Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Lojistik Merkezi’nde ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı inşaatında incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlandığında aynı zamanda bir yaşam merkezi olarak hizmet vermesi planlanan gar inşaatına ilişkin yetkililerden bilgi alan Turhan, çalışmaların hızlandırılması ve titizlikle yürütülmesi talimatını verdi. Bakan Turhan, daha sonra Konya (Kayacık) Lojistik Merkezi’ni ziyaret etti. Yetkililerden inşaat çalışmalarına ilişkin bilgi alan Turhan, Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki 1 milyon metrekare alan üzerine kurulacak merkezin hem kent hem de ülke için önemli bir yatırım olduğunu belirtti.

Turhan, Konya Lojistik Merkezi’nin yapımını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.