THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Turhan : AKN kalkacak veri indirme hızlanacak

1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası’nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” dedi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 09:55
Turhan : AKN kalkacak veri indirme hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, veri indirme hızının iyileştirilmesi ve erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Ocak 2019 itibarıyla Adil Kullanım Noktası’nın (AKN) tamamen kaldırılacağını belirterek, “AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” dedi.

Turhan, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak internet erişim hızı ve veri miktarının kullanıcılar için önemli göstergeler haline geldiğini, AKN uygulamasıyla veri indirme hızının iyileştirilmesinin önem kazandığını söyledi. Bu kapsamda, limitsiz olarak tanıtılan paketlerde AKN veri miktarı ve AKN sonrası erişim hızında tüketici nezdinde şeffaflığın sağlanması amacıyla 1 Mayıs’ta kademeli geçiş yapıldığını anımsatan Turhan, 1 Ocak 2019 itibarıyla AKN’nin tamamen kaldırılmasıyla veri indirme ve erişim hızının artacağını söyledi.

Turhan, kullanıcıların belirli bir kotayı aşması durumunda internet hızının yavaşlamasına neden olan AKN uygulamasının kaldırılması için altyapının geliştirildiğini ve kapasitenin artırıldığını vurgulayarak, ”AKN, internet altyapısının gittikçe gelişmesi ve kapasitesinin artması dolayısıyla artık kaldırılacak ve internet kullanımına sınırlama getirilmeyecek. AKN’nin kaldırılması dolayısıyla aboneler herhangi bir dilekçe vermeyecek. Bu uygulama nedeniyle de ilave ücret alınmayacak” açıklamasında bulundu.

AKN nedir?

AKN uygulaması, şebeke kaynaklarının tüm kullanıcıların aynı kalitede hizmet alabilmesine imkan sağlamak ve tüm abonelerin internete girmeleri durumunda şebeke üzerinde oluşan yoğunluğun dengelenmesi amacıyla kullanılıyor.

Ay içinde belirtilen “download” miktarı aşılırsa AKN devreye giriyor. Miktar aşılmazsa, erişim hızında herhangi bir değişiklik olmuyor.

AKN aşıldığında, 8/16/24/50/100 Mbps’ye kadar olan hızlar sırasıyla 3/5/8/16/24 Mbps’ye kadar düşürülüyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 09:55
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Adil Kullanım Noktası (AKN)
  3. AKN
  4. AKN uygulaması

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır ve nasıl niyet edilir?
    1. Mevlid Kandil namazı kaç rekat kılınır..
    2. Mazotla benzin arasında fark kalmadı!
    3. ‘Ekmek fiyatlarında un bahane edilmesin’
    4. Terörist yine kudurdu! 4 sivili..
    5. 11 terörist etkisiz hale getirildi
    6. Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askerler..
    7. Mobil şikayet sistemi tüketiciyi..
    8. Erbaş'tan Mevlid Kandili mesajı
    9. Eski Peru Devlet Başkanı Alan..
    10. Turhan : AKN kalkacak veri indirme..
    11. Petrolün varil fiyatı 67,16 dolar..
    12. Renault ve Dacia Felis Ödülleri’ni..
    13. Adalet Bakanlığından yeni genelge
    14. Mircea Lucescu'dan istifa sinyali!..
    15. Sedan segmentinde oyunun kuralları..
    16. Mircea Lucescu'dan Burak Yılmaz..
    17. Bedelli askerlik celp yerleri..
    18. Adalet Bakanlığı harekete geçti! Artık..
    19. “Bursa Textile Show” beklentileri aştı
    20. 32 eski Sağlık Bakanlığı çalışanına..
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Anket sonuçları yayınlandı! İşte İstanbul'da öne çıkan isim
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı, 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    ABD'den itiraf gibi açıklama! 'Savaş çıksa yeniliriz'
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak
    Resmen tehdit ettiler! Bedeli ağır olacak