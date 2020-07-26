Turgutluspor'un taraftarları, takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
MANİSA (AA) - Manisa ekibi Turgutluspor'un Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.
Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın bitiminin ardından Turgutlu ilçesindeki cadde ve sokakları doldurdu.
Caddelerde araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna yaşadı.
Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.