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Spor

Turgutluspor'un taraftarları, takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmesini kutluyor

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:53:59 -
Turgutluspor'un taraftarları, takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmesini kutluyor

MANİSA (AA) - Manisa ekibi Turgutluspor'un Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.

Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın bitiminin ardından Turgutlu ilçesindeki cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna yaşadı.

Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.



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